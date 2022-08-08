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Чи безпечно користуватись NFC у смартфоні: просте пояснення
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Чимало гаджетів сьогодні мають функцію NFC, яка дозволяє без зайвих зусиль та наявності картки розраховуватись у магазинах та закладах. Чи справді це безпечно і як працює – читайте далі.
Технологія NFC давненько та успішно використовується для безконтактних безготівкових розрахунків: від банківських карток до гаджетів, які мають подібну функцію. Тому у Держспецзв'язку пояснили, як безпечно користуватись NFC на смартфоні і чи є шанси, що зловмисники можуть викрасти кошти з картки.
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Сьогодні NFC мають тисячі банківських карток, така функція є на багатьох смартфонах і навіть на смартгодинниках та браслетах. Щоб оплатити покупку, достатньо піднести картку або пристрій із увімкненою NFC до термінала. NFC дозволяє також здійснювати обмін іншими даними (фото, посиланнями, контактами) між двома гаджетами за умови, що на обох функція активована, і вони розташовані впритул один до одного, – пояснюють фахівці.
Потрібно розуміти, що розрахунки через NFC з будь-якого пристрою є безпечними з кількох причин. Серед них дуже мала відстань для встановлення бездротового зв'язку (до кількох см), швидка оплата за кілька секунд та необхідність розблокованого смартфона.
Водночас зауважимо, що смартфон не передає даних платіжної картки, а обмінюється одноразовим ключем, створеним спеціально для кожного платежу, – додають експерти.
Звісно ж, залишають ризики того, що зловмисники отримають доступ до коштів та персональних даних, якщо ви втратили смартфон. Тому дуже важливо встановити на смартфон додатковий захист (авторизація за допомогою відбитку пальця, графічний ключ розблокування, PIN-код тощо), а також одразу блокувати банківські картки у випадку його втрати.
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