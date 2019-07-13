Цей предмет допоможе зміцнити ваш сон

Науковці не перестають шукати ідеальні варіанти, які могли б зробити ваш сон міцним і здоровим. Цього разу вони перевіряли вплив різних ковдр на нічний відпочинок. Результати дослідження вас вразять!

Експерти стверджують, що підвищена вага ковдри безпосередньо впливає на відчуття релаксації та якість сну. І хоч вага цього предмета досягає 14 кг, подібні ковдри створюють відчуття безпеки та спокою. А багатьом людям потрібно переживати ці відчуття для того, щоб міцніше спати.

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У багатьох з нас до кінця виснажливого робочого дня виникає гостре бажання відпочити в обіймах близької людини. На жаль, ця людина не завжди виявляється у межах доступності. І ось тепер цю проблему пропонують вирішити за допомогою важкої постільної білизни, а точніше ковдри, вага якої становить 14 кг. Вона створює відчуття міцних обіймів, забезпечуючи людині почуття безпеки та захищеності. Саме ці почуття позитивно впливають на якість сну, як показують соціологічні опитування, а також конкретні наукові експерименти.

Важка ковдра створює відчуття безпеки та захисту

Обтяжена ковдра створена з бавовни, в яку вплетені крихітні панелі зі спеціальних скляних намистинок, вага яких є різною. Таким чином, сама ковдра може важити від 4 до 14 кілограмів, натомість, звичайна ковдра важить не більше 2 кг. Експерти стверджують, що підвищена вага ковдри безпосередньо впливає на відчуття релаксації та якість сну.

Як це працює? Йдеться про використання механізму глибокої стимуляції тиском. Ми відчуваємо його у той момент, коли нас хтось міцно стискає в обіймах, і коли опиняємося під важкою ковдрою. Дослідження показують, що подібного роду стимуляція знижує рівень гормону стресу кортизолу та сприяє виробленню серотоніну, який пов'язаний з відчуттями щастя.

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