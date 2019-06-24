Експерти розповіли, що робити, щоб заснути в спеку

У спекотну літню ніч заснути буває дуже непросто. Фахівці з вивчення сну поділилися кількома порадами про те, що зробити, щоб з легкістю заснути навіть у найспекотніший день.

Приймайте душ

Прохолодний душ – відмінний засіб, щоб трохи охолодитися. Приймати його слід безпосередньо перед сном. Таким чином знизиться температура тіла, і засинати буде набагато комфортніше.

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Подушка з гречаним лушпинням

Така подушка сприяє кращій вентиляції повітря, а також вона прекрасно приймає анатомічну форму голови і дозволяє м'язам шиї і спини максимально розслабитися. Крім того, зверніть свою увагу на шовкові наволочки. Цей матеріал є природним регулятором температури, тому шкіра голови і обличчя буде дихати, а спека переноситиметься набагато легше.

Як заснути влітку

Постільна білизна

Влітку вибирайте постільну білизну з меншою щільністю тканини. Чим менша щільність, тим легше буде заснути у літню спеку, адже повітропроникність буде кращою.

Засинайте поодинці

Щоб заснути швидко і з комфортом, дуже важлива циркуляція повітря. Ваш чоловік, дружина, дитина – це фактори, через які піднімається температура. Чим просторіше вам буде, тим краще.

Зашторте вікна

Коли йдете з дому, не забувайте зашторювати вікна. Так приміщення нагрівається набагато менше. Однак після пробудження навпаки, варто їх відкрити, щоб організм почав отримувати потрібну йому порцію вітаміну D.

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