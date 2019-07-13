Чи компенсує сон на вихідних недосипання за тиждень

Чи можна відіспатись на вихідних

Чимало людей на вихідних намагаються виспатись максимально після важких буднів, однак чи справді це допомагає повноцінно відновитись – відповідають медики. Це варто знати кожному.

У МОЗ продовжують ділитись корисною інформацією на своєму офіційному акаунті в соцмережі Facebook. Цього разу медики підняли тему недосипу упродовж тижня та намагання його компенсувати у вихідні дні.

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"Більшості здорових людей потрібно спати 7-9 годин на добу, щоби відпочити та відновитися. Часто ми сподіваємося відіспатися на вихідних, жертвуючи кількома годинам сну протягом тижня заради дотримання дедлайнів, виконання домашніх справ, вечірок із друзями або нічного сеансу в кіно.Розповідаємо, чому не варто цього робити", – відзначають фахівці.

Чи можна відіспатись на вихідних

Чому краще не нехтувати сном упродовж тижня:

Всього за два дні неможливо компенсувати прогалину за тиждень.

Відсипання допомагає нормалізувати обмін глюкози, а також активність щитоподібної залози. Однак понеділковий брак сну поверне всі негативні наслідки.

Відсипання на вихідних може викликати "соціальний джетлаг", адже режим збивається і прокинутись рано в понеділок доволі складно.

"Без шкоди організму, можна дозволяти собі поспати не більше однієї додаткової години у вихідний. А потім за потреби подрімати 20-30 хвилин вдень. Намагайтеся спати повноцінно протягом тижня. Адже хронічне недосипання може спричиняти серйозні проблеми зі здоров’ям – проблеми з серцем, діабет, надмірна вага, зниження імунітету організму тощо", – підкреслюють медики.

Чи можна відіспатись на вихідних

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