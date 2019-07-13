На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чи компенсує сон на вихідних недосипання за тиждень
-
- 20
Чимало людей на вихідних намагаються виспатись максимально після важких буднів, однак чи справді це допомагає повноцінно відновитись – відповідають медики. Це варто знати кожному.
У МОЗ продовжують ділитись корисною інформацією на своєму офіційному акаунті в соцмережі Facebook. Цього разу медики підняли тему недосипу упродовж тижня та намагання його компенсувати у вихідні дні.
І ще: Як настрій впливає на фізичні навантаження: відповідь медиків
"Більшості здорових людей потрібно спати 7-9 годин на добу, щоби відпочити та відновитися. Часто ми сподіваємося відіспатися на вихідних, жертвуючи кількома годинам сну протягом тижня заради дотримання дедлайнів, виконання домашніх справ, вечірок із друзями або нічного сеансу в кіно.Розповідаємо, чому не варто цього робити", – відзначають фахівці.
Чому краще не нехтувати сном упродовж тижня:
- Всього за два дні неможливо компенсувати прогалину за тиждень.
- Відсипання допомагає нормалізувати обмін глюкози, а також активність щитоподібної залози. Однак понеділковий брак сну поверне всі негативні наслідки.
- Відсипання на вихідних може викликати "соціальний джетлаг", адже режим збивається і прокинутись рано в понеділок доволі складно.
"Без шкоди організму, можна дозволяти собі поспати не більше однієї додаткової години у вихідний. А потім за потреби подрімати 20-30 хвилин вдень. Намагайтеся спати повноцінно протягом тижня. Адже хронічне недосипання може спричиняти серйозні проблеми зі здоров’ям – проблеми з серцем, діабет, надмірна вага, зниження імунітету організму тощо", – підкреслюють медики.
Читайте також: Більше не цікаво: вчені розповіли, чому жінки уникають сексу
-
15:18Модель Victoria's Secret похизувалась фігурою топлес
-
15:00Варення з порічок: рецепти, як приготувати джем з червоної смородини
-
14:54Висадка астронавтів на Місяць – не фейк: кіноексперт
-
14:31Фахівці підрахували собівартість топового смартфона OnePlus 7 Pro
-
14:15Рок-музика тижня: нові альтернативні пісні, які зроблять твій день
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:00Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці
-
13:52Кіт, який елегантно п'є воду, розвеселив мережу (відео)
-
13:29Чи компенсує сон на вихідних недосипання за тиждень
-
13:00Цікаві факти про волоські горіхи: калорійність, користь і шкода
-
12:50Реклама з голою Кайлі Дженнер стала хітом мережі (відео)
-
12:25Як зашити або замаскувати дірку на джинсах: покрокові інструкції
-
12:00UPark 2019: програма та учасники масштабного фестивалю у Києві
-
11:51У ДСНС оголосили важливе попередження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:25Фантастичні Мальдіви з висоти пташиного польоту: фото
-
10:53Найсексуальніша гравець у покер зваблює Instagram (18+)
-
10:28Як настрій впливає на фізичні навантаження: відповідь медиків
-
09:53Всі пов'язані: незвичайні фото Землі, які варто побачити
-
09:31Погода в Україні 13 липня: тепло повертається у більшість областей
-
08:58У Британії перед вступом до вузу будуть ставити дорослі питання
-
08:30Найменший кросовер Volkswagen з'явився в Україні
-
08:15Чому не варто користуватися спіралями проти комарів
- 12 липня
-
22:54Блогер зняв на відео, як згорів його Chevrolet Corvette
-
22:23Цифрові моделі уперше взяли участь у віртуальному показі мод
-
14:15Рок-музика тижня: нові альтернативні пісні, які зроблять твій день
-
12:25Як зашити або замаскувати дірку на джинсах: покрокові інструкції
-
08:15Чому не варто користуватися спіралями проти комарів
- 12 липня
-
21:45Більше не цікаво: вчені розповіли, чому жінки уникають сексу
-
19:00Просто відкрий ногою: 8 шалених спроб повторити популярний челендж
-
17:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
-
15:35Улюблені жуйки 90-х, які викличуть у вас ностальгію за дитинством
-
13:30Музика для сексу: під які пісні найчастіше займаються коханням
-
11:12Користувачі Instagram захоплювались озером на Балі, але реальність їх шокувала: фото
-
07:16Погода в Україні 12 липня: тепло повертається у більшість областей
- 11 липня
-
22:50На що очікують жінки від чоловіків під час побачення та першого сексу
-
20:455 ознак того, що у вашому раціоні бракує білка
-
17:50Копія Ломаченка: дівчинка-боксер з України підкорює інтернет
-
15:30ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
-
14:19Життя в столиці: 5 цікавих книг, які допоможуть зрозуміти Київ
-
13:18Океан Ельзи – Човен: слухайте нову пісню Вакарчука, яка вражає до мурах
-
12:24Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото
-
10:27Як позбутись целюліту: відповідь медиків
-
07:14Погода в Україні 11 липня: дощі та похолодання у всіх областях
- 10 липня
-
21:25ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
-
20:00Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
-
18:00ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
-
15:30ТЕСТ: Вгадай країну за її контуром на карті!
-
12:00Перший день Atlas Weekend: DZIDZIO, Павло Зібров та повернення Софії Ротару
-
10:00Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми