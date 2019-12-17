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ЦЕ – найгірший подарунок для дітей на Миколая за версією Супрун: і ось чому
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Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун напередодні новорічно-різдвяних свят наголосила, що ж не варто дарувати дітям. Ми певні, що у всіх листах до Миколая ці подарунки вказані, але, як радить "руйнівниця міфів", краще обійтись без них.
Свята наближаються, а їхнім неодмінним атрибутом є застілля, недостатня кількість руху та солодощі, що не закінчуються. Разом з освітнім проєктом "Здорове харчування для дітей" Уляна Супрун ненадовго перевтілилася на Грінча, аби попередити про один із найгірших подарунків дітям. І це, як ви здогадались, – цукерки.
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Звісно, можна заперечувати: раз на рік шоколадний заєць нікому не нашкодив. І взагалі – скільки там цих свят. Але будьмо відвертими – мало хто й не у святкові дні дотримується суворих обмежень щодо споживання цукру. А від Дня Святого Миколая й аж до Дня Валентина триває справжнє цукрове бомбардування!
Передусім, важливо пам'ятати, що надмірне споживання цукру протягом тривалого часу призводить до набору ваги та збільшує ризики ожиріння, проблем із зубами та підвищення ризику появи серцево-судинних хвороб, діабету та деяких видів раку. Зокрема, від солодкого страждає мікрофлора кишківника, а якщо солодощами заміняти повноцінні прийоми їжі – це може створити брак вітамінів, мікроелементів та поживних речовин в організмі.
Як показали результати першого загальнонаціонального дослідження про харчування українців, діти споживають занадто багато солодкого. Діти молодшого віку (1-3 років) – 47 грамів на день, дошкільнята (4-6 років) – 56 грамів на день, підлітки (7-14 років) – 67 грамів на день.
Норми споживання вільного цукру для дорослих, визначені ВООЗ – 25 грамів на день, максимально до 50 грамів на день (вільний цукор – той, який додається до харчових продуктів, а також природно міститься у меді, фруктових соках, смузі).
Додайте це до магазинних солодощів, які дуже часто містять не лише цукор, а й різні підсолоджувачі, солі, консерванти. Нерідко в них є також трансжири, які підвищують ризики виникнення онкологічних та серцево-судинних хвороб.
Раціон з високим вмістом трансжирів підвищує ризик виникнення серцево-судинних хвороб на 21%, а смертність – на 28%. Зокрема, впливає на імунні реакції організму, що загрожує запаленнями. Нині в багатьох країнах світу діють норми по обмеженню використання трансжирів у харчових продуктах.
ВООЗ розпочала глобальну кампанію REPLACE, яка передбачає повну відмову від трансжирів до 2023 року. Поки в Україні дозволено використовувати трансжири в харчових продуктах, потрібно самостійно піклуватися про себе і своїх дітей. Тож завжди звертайте увагу на етикетки цукерок, а також печива.
Якщо ви бачите слова "гідрогенізовані рослинні жири" – залиште такі солодощі на полиці.
Скільки ж цукру може бути в раціоні дітей без шкоди для здоров'я?
Національна служба здоров'я Британії рекомендує: для дітей 4-6 років – до 19 грамів на день, для дітей 7-10 років – до 24 грамів на день, дітям, старшим за 11 років, та дорослим рекомендують до 30 грамів на день. Для дітей молодших чотирьох років рекомендовано уникати підсолодженої їжі, а також напоїв.
Солодощі, які готують без білого цукру (зокрема з додаванням меду, агавового сиропу, коричневого цукру) подаються, як більш здорова альтернатива. Проте, їхнє споживання також необхідно обмежувати.
Чи залишати дітей без смаколиків?
Асоціацію "цукерки = свято" вигадали дорослі. Для дітей головне турбота, яку можна проявити іншими способами. Проведіть вільний час разом: відвідайте виставку, парк, побавтеся вдома – варіантів безліч, обирайте ті, що до душі.
А якщо, все ж таки, збираєтесь подарувати дитині смаколик, надавайте перевагу різноманітним фруктам, солодощам з сухофруктів, пастилі. Ще кращою альтернативою буде спільне приготування домашніх солодощів. Таким чином ви будете впевнені в якості продуктів, які використаєте, а для дітей це буде не просто цукерка чи шматок торта, а проведений час із батьками. З прийдешніми святами!
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