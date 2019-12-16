Уляна Супрун розповіла, як вибрати новорічну ялинку без шкоди для середовища

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, як правильно вибрати новорічну ялинку і не нашкодити при цьому навколишньому середовищу. Колишня в.о міністра охорони здоров'я нагадала, що не всі ялинки, які продаються на ялинкових базарах, мають документи.

У 2016 році організація WWF в Україні провела дослідження ринку ялинок в містах України і виявила низку порушень. У багатьох містах навіть на легальних ринках не існувало ялинок з бирками, зокрема було зафіксовано безліч нелегальних точок продажу. Волонтери, які проводили дослідження, визначили, що переважна більшість дерев були "сумнівного походження."

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Деякі дерева рубають незаконно і вони відносяться до так званого "тіньового ринку".

Як вибрати легальну ялинку

Всі легальні новорічні ялинки при продажу маркуються етикетками або спеціальними бірками-стяжками. На них вказано індивідуальний номер і штрих-код дерева, який заноситься в Систему електронного обліку деревини. Такі етикетки і бирки розриваються при спробі їх переклеїти, тому використовувати їх повторно неможливо. Важливо, щоб ці бирки перебували на деревах, а не в кишенях продавців.

Перевірити походження ялинки можна за допомогою коду з етикетки або бирки. Це можна зробити на сайті OPEN.UKRFOREST.COM або завантажити додаток на телефон yalynka.info. Якщо інформації немає – ялинку зрубали незаконно.

Після використання не викидайте ялинку на смітник. Адже після свят вулиці і місця продажу перетворюються в "ялинкові кладовища". У столиці приймають дерева в спеціальних пунктах переробки. Наприклад, в минулому році для цього було відкрито 15 пунктів. У них дерева переробляють на стружку в спеціальному подрібнювачі. Таку стружку можна використовувати для спалювання в твердопаливних котлах, як утеплювачі або добриво для міських насаджень.

Також ялинки їдять тварини в зоопарках. У минулому році волонтери возили ялинки в зоопарк "Межигір'я".

Багато людей вибирають штучні ялинки, як менш шкідливу для навколишнього середовища альтернативу живим ялинкам. І це може бути хороший вибір в разі, якщо це якісна ялинка і нею можна користуватися досить довго, а після використання здати на переробку.

Тому, якщо у вас є штучне дерево, вам потрібно буде використовувати його не менше як 10 років, щоб його вплив на навколишнє середовище був приблизно таким же як від справжньої ялинки, яку після використання правильно утилізували.

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