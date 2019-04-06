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Будуть менше грітися: Apple планує вдосконалити майбутні MacBook

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Нові MacBook будуть значно менше грітися - фото 1
Нові MacBook будуть значно менше грітися / Medium

У майбутньому компанія Apple може винайти тонкі MacBook, які зможуть самостійно запобігати перегріву корпусу. Таке рішення було б надзвичайно крутим, ураховуючи тенденцію зменшення товщини корпусу та відмови від систем пасивного охолодження.

Протягом тривалого часу Apple робить свої гаджети тоншими та компактнішими. Однак, на шляху до досконалості стоїть низка інженерних проблем. До прикладу, щільне розміщення деталей у ноутбуках може стати причиною перегріву та виходу з ладу внутрішніх компонентів.

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В опублікованій патентній заявці під назвою "Електронні пристрої з адаптивними поверхнями" Apple пропонує розв'язання цієї проблеми.

Будуть менше грітися: Apple планує вдосконалити майбутні MacBook - фото 319402

Одним з представлених у патентів способів є створення на кришці MacBook ділянок, які виступають з корпусу при перегріві пристрою. Завдяки цьому внутрішні деталі отримують більше простору для циркуляції повітря, що і дозволяє ноутбуку охолоджуватися. Після виконання своїх функцій випуклі зони знову повертаються в корпус пристрою.

Будуть менше грітися: Apple планує вдосконалити майбутні MacBook - фото 319401

Застосування таких адаптивних матеріалів також може бути використано і в інших цілях. До прикладу, для створення підставки під ноутбук – ніжок, які самі висуваються з MacBook.

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Джерело: Appleinsider
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