Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Популярний блогер спробував з iPad mini 5 зробити складний iPhone

  • 7
iPad mini 5 надзвичайно легко погнути - фото 1
iPad mini 5 надзвичайно легко погнути

Порівняно нещодавно компанія Apple представила довгоочікуваний iPad mini 5. Втім, компактний планшет викликав шквал обурення як від блогерів, так і від фанатів бренду. Мова йде не лише про завищену ціну, а й низку недоліків, якими аж кишить малюк.

Почнемо з того, що новий iPad mini п'ятого покоління виявився практично не придатним до ремонту. Тепер же блогер Зак Нільсон, автор YouTube-каналу JerryRingEverything, вирішив провести традиційний тест на міцність.

І ще: Apple показала iPad mini 5 і iPad Air (2019)

Екран iPad mini 5 прикритий загартованим склом і покривається подряпинами так само, як і будь-який сучасний смартфон. Щоб пошкодити покриття потрібно використовувати достатньо тверді предмети. Аналогічна ситуація зі сканером відбитків пальців у кнопці "Додому".

Натомість, задня панель виконана з алюмінію. Вона також легко покривається подряпинами: для наочності блогер намалював на кришці Таноса з кінокоміксів Marvel.

IPS-екран iPad mini 5, який отримав підтримку фірмового стилуса Apple Pencil, вигорає при контакті з вогнем і стає чорним, але згодом пікселі відновлюються та повертаються до нормального стану.

З міцністю у iPad mini 5, як у більшості планшетів, проблеми – пристрій надзвичайно легко гнеться. Але, навіть, попри сильне згинання він продовжує працювати та не ламається, що вельми позитивний результат на фоні iPad Pro (2018).

Читайте також: Довгоочікувані Apple AirPods 2 з'явилися на світ, і вони майже ідеальні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • Вчора, 19:22
  • 1453
Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
  • 31 березня, 17:25
  • 695
Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 31 березня, 10:50
  • 912
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології