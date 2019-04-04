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Популярний блогер спробував з iPad mini 5 зробити складний iPhone
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Порівняно нещодавно компанія Apple представила довгоочікуваний iPad mini 5. Втім, компактний планшет викликав шквал обурення як від блогерів, так і від фанатів бренду. Мова йде не лише про завищену ціну, а й низку недоліків, якими аж кишить малюк.
Почнемо з того, що новий iPad mini п'ятого покоління виявився практично не придатним до ремонту. Тепер же блогер Зак Нільсон, автор YouTube-каналу JerryRingEverything, вирішив провести традиційний тест на міцність.
І ще: Apple показала iPad mini 5 і iPad Air (2019)
Екран iPad mini 5 прикритий загартованим склом і покривається подряпинами так само, як і будь-який сучасний смартфон. Щоб пошкодити покриття потрібно використовувати достатньо тверді предмети. Аналогічна ситуація зі сканером відбитків пальців у кнопці "Додому".
Натомість, задня панель виконана з алюмінію. Вона також легко покривається подряпинами: для наочності блогер намалював на кришці Таноса з кінокоміксів Marvel.
IPS-екран iPad mini 5, який отримав підтримку фірмового стилуса Apple Pencil, вигорає при контакті з вогнем і стає чорним, але згодом пікселі відновлюються та повертаються до нормального стану.
З міцністю у iPad mini 5, як у більшості планшетів, проблеми – пристрій надзвичайно легко гнеться. Але, навіть, попри сильне згинання він продовжує працювати та не ламається, що вельми позитивний результат на фоні iPad Pro (2018).
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