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війна

Бродвейські актори підтримали Україну на Таймс-Сквер через бомбардування театру Маріуполя

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Бродвейські актори підтримали Україну на Таймс-Сквер через бомбардування театру Маріуполя - фото 1

Відомі актори бродвейських театрів організували акцію на підтримку України та українців. Під час цього у Нью-Йорку розпочалася сильна злива, але всі залишилися на Таймс-Сквер з українськими прапорами.

Бродвейські актори влаштували музичне віче та заспівали у центрі Нью-Йорка. Так актори висловили свою підтримку українцям у боротьбі з російською агресією.

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Прапорами України прикрасили будівлі на Таймс-Сквер, а ньюйоркці принесли синьо-жовті стяги в руках. Електронні білборди засвітилися синьо-жовтими кольорами українського прапора.

Бродвейські виконавці співали "Do You Hear the People Sing?" з мюзиклу Les Miserables на Таймс-сквер у неділю. Організатори заявили, що їх спонукало до цього те, як у березні російські війська бомбардували маріупольський театр в Україні.

"Бомбардування театру справді надихнуло нас зібратися разом, щоб привернути увагу світу", – розповіла Лорен Паттен, акторка та лауреат премії Тоні.

Дивіться відео, як актори бродвейських театрів заспівали під час зливи:

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Джерело: ny1.com
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