Бродвейські актори підтримали Україну на Таймс-Сквер через бомбардування театру Маріуполя

Відомі актори бродвейських театрів організували акцію на підтримку України та українців. Під час цього у Нью-Йорку розпочалася сильна злива, але всі залишилися на Таймс-Сквер з українськими прапорами.

Бродвейські актори влаштували музичне віче та заспівали у центрі Нью-Йорка. Так актори висловили свою підтримку українцям у боротьбі з російською агресією.

І ще: Солістка Go_A та італійка Gaia заспівали антивоєнний хіт Леннона посеред стадіону

Прапорами України прикрасили будівлі на Таймс-Сквер, а ньюйоркці принесли синьо-жовті стяги в руках. Електронні білборди засвітилися синьо-жовтими кольорами українського прапора.

Бродвейські виконавці співали "Do You Hear the People Sing?" з мюзиклу Les Miserables на Таймс-сквер у неділю. Організатори заявили, що їх спонукало до цього те, як у березні російські війська бомбардували маріупольський театр в Україні.

"Бомбардування театру справді надихнуло нас зібратися разом, щоб привернути увагу світу", – розповіла Лорен Паттен, акторка та лауреат премії Тоні.

Дивіться відео, як актори бродвейських театрів заспівали під час зливи:

Актеры бродвейских театров вышли в дождливый весенний день на площадь Таймс-Сквер в Нью-Йорке, чтобы выразить поддержку народу Украины, противостоящему военной агрессии России. pic.twitter.com/wx3QB8uggX — Голос Америки (@GolosAmeriki) April 4, 2022

До теми: Міністр культури запрошує до театру: в Києві зіграють виставу, а гроші передадуть на ЗСУ