Відвіз дружину і маму – повертайся захищати домівку, – Харчишин до українських чоловіків

Валерій Харчишин звернувся до українських чоловіків, які везуть своїх дружин, доньок і матусь на західну Україну, щоб врятувати їх. Фронтмен гурту "Друга ріка" наголосив на тому, щоб вони не втікали разом з рідними, а поверталися та боронили власні оселі.

Жорстке відеозвернення Валерій Харчишин опублікував на своєму фейсбуці. У ньому він говорить до українських чоловіків, віком від 18 до 60 років.

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Везіть рідних і повертайтеся боронити домівки

"Вітаю, я звертаюся насамперед до українських чоловіків, віком від 18 до 60 років, які безстрашно, ризикуючи своїм життям, своїми автомобілями, ризикуючи своїми родинами спрямували їх до західного кордону нашої держави. І тепер вони, маю на увазі, ваші доньки, ваші дружини, ваші матері у безпеці. Захищені. Ви можете бути спокійними, але не спати і не ховатися за цицьку", – сказав він на початку ролика.

Потім Харчишин наголосив, що знає про те, що на кордоні з Молдовою можна заплатити 1000 євро хабаря, щоб виїхати за кордон. Мовиться, ясна річ, про чоловіків, яким зараз вибратися за кордон – зась.

"Я зроблю особисто все можливе, щоб ті чоловіки, які здатні захищати нині нашу державу, перетнули кордон України і сховалися, не захищаючи Україну, я зроблю все можливе, щоб ви були покарані. Щоб ви, повертаючись додому, були обмежені. Це стосується лише тих, хто спрямував свої автомобілі за кордон під час бойових дій, під час воєнного стану", – підкреслив співак.

Він попросив чоловіків не боятися. Виконавець додав, що усім дуже потрібна чоловіча сила.

"Нам потрібно захистити свою державу. Зрештою, вам буде соромно повернутися. Немає таких паперів, не буде таких папірців, які б вас виправдали. Вам буде завжди соромно, до кінця вашого життя. Не робіть цього!", – попросив співак.

Раніше до українців звернувся Андрій Хливнюк. Співак підкреслив, що не всім потрібно йти до лав територіальної оборони. Якщо ви ніколи не тримали зброї у руках, то краще допомогти на інших фронтах.

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