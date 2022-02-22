Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії

Зараз, як ніколи, українська армія потребує допомоги та підтримки. Зробити це можна у безліч способів. Ми ж розповімо, як фінансово підтримати нашу армію та зробити її сильнішою.

У ці непрості часи кожна гривня, спрямована на українську армію, допоможе нашій країні впевнено боронити себе та свої території. Читайте на Радіо MAXIMUM, як можна допомогти українській армії!

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Народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде змушений годувати чужу, – Наполеон Бонапарт.

І як би пафосно це не звучало, ми абсолютно згідні з цими словами. Тож закликаємо кожного допомогти українській армії. А ми розповімо вам, як це зробити, на встаючи з дивану.

Як допомогти українській армії

1. Благодійний фонд "Повернись живим"

Ви можете переказувати одноразово будь-яку суму на потреби армії. Також можете стати їхніми патронами, щоб щомісяця з вашої картки поступали кошти для наших хлопців.

2. Благодійний фонд "Голоси дітей"

Також кожен може допомогти, переказавши кошти на благодійний фонд "Голоси дітей". Ціль цього фонду – кожна постраждала від війни дитина в Україні має отримати вчасну психологічну підтримку. Так, варто розуміти, що війна також стосується дітей. Деякі з них залишаються сиротами, деякі травмуються як психічно, так і фізично. Тож підтримка їм також надзвичайно необхідна!

3. Краудфандингова платформа Народний проект

Це об'єднання волонтерів та небайдужих людей, які координують свої зусилля для соціальних ініціатив, спрямованих на підтримку народу України. Тисячі волонтерів і благодійників з усієї України та з-за кордону беруть участь у заходах, що проводяться Народним проектом. За весь час роботи він реалізував понад сто благодійних проєктів, загальний бюджет яких становить понад 100 мільйонів гривень. У його рамках збирають кошти на лікування та реабілітацію.

4. Міністерство оборони України

Також можна задонатити Міністерству оборони України. Тут кошти збираються для тилового та медичного забезпечення Збройних Сил України.

5. Видавництво MarkoBook

Якщо у вас залишилися гроші на картці ЄПідтримка, то їх теж можна використати для допомоги армії. Для цього варто заглянути до книгарні MarkoBook. Кошти збираються на техніку, ліки або книжки для військових.

Кожна, абсолютно кожна гривня важлива для української армії. Заваріть собі каву в офісі, а заощаджені гроші перекажіть нашим хлопцям. І нехай усе буде Україна!

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