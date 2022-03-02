"Якщо не вмієте користуватися зброєю – допоможіть близьким": Хливнюк до українців

Андрій Хливнюк долучився до територіальної оборони Києва. Також він розповів, що можуть зробити зараз українці, якщо хочуть допомогти побороти агресора.

З фронтменом Бумбокса Андрієм Хливнюком поговорив журналіст Радіо Свободи. Він запитав співака, чому він прийняв рішення долучитися до територіальної оборони.

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Що означає, чому я прийняв таке рішення? Ти жартуєш? Це моя країна. Тут мої діти. Тут моє. Його силою забирати не можна. Та й не силою теж не можна!, – наголосив він.

На питання про володіння зброєю співак зауважив, що не долучився б до територіальної оборони, якби не вмів тримати автомат у руках. Крім того, він звернувся до інших українців.

Якщо ви не вмієте користуватись зброєю, допоможіть своїм близьким, рідним, тим, хто навколо вас. Може є літні люди самотні. Будь ласка, залишайтесь вдома під час комендантської години. Не шастайте. Іде війна. Допоможіть тим, кому можете, – наголосив він.

Хливнюк додав, що не обов'язково іти та стояти на блокпосту з кулеметом. Також він наголосив на тому, що боятися – абсолютно нормально. Але якщо ви боїтеся, то однозначно не варто мати справ зі зброєю, щоб не нашкодити своїм же.

Давайте кожен робити свою справу на місцях. Армія і гвардія працюють так, що нам роботи не залишається. Але, будь ласка, підтримуємо порядок, зберігаємо спокій і будемо потім ходити на концерти. Я вам буду співати. Як захочете – можете підспівувати, – додав він.

Співак підкреслив, що в нього найкраща компанія у територіальній обороні. Він додав, що люди, які захищають нас – найкращі люди.

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