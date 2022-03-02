БЕZ ОБМЕЖЕНЬ показав російську агресію та героїзм українців у кліпі "Вільні Люди"

Українці – сильні та нездоланні. І нам зараз дуже важливо зберігати свій нестримний характер і вольовий дух. А допоможе у цьому хороша та потужна музика. От, наприклад, пісня "Вільні Люди" від БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, яка отримала новий відеоряд.

Оновлений кліп гурту складається з нарізки фото та відео з російською агресією проти України. Тож його ми рекомендуємо не лише дивитися, а й поширювати в мережі.

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Пишаємось нашою нацією. Тільки в Україні можуть зупиняти танки окупантів голими руками. Наша армія – без страху! Ми стали одним цілим! Зовсім скоро ми ходитимемо під мирним, ясним небом, – кажуть хлопці.

Передовсім кліп "Вільні Люди" – відеоряд, в якому можна побачити 31 гордість української нації. У відео показують людей, речі та події. Усе, що відбувається останніми днями у нашій країні.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні Люди, дивіться потужний кліп гурту:

"Туди увійшли Герої, яких ми знаємо з книжок та історії України. Ці люди зробили значний вклад у розвиток нашої культури, авіації та країни вцілому. Але зараз у нас нова історія… і ці Герої – серед нас. Кожен, хто зараз захищає Україну, хто допомагає та волонтерить – Герой! Весь світ з нами. Правда за нами", – наголошує колектив.

Ваша задача – не лише переглянути кліп, поставити лайк і прокоментувати – бажано від 5 слів – а й поділитися ним з друзями та рідними. Особливо з тими, хто живе у Росії та Білорусі й думає, що російська агресія – усього лише вигадка.

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