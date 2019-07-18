Блогер, астронавт чи музикант: ким хочуть стати діти у США, Англії та Китаї

Фахівці провели опитування серед дітей Англії, США і Китаю щодо того, ким вони хочуть стати, коли виростуть. Згідно з дослідженням, китайські діти сильніше зацікавлені в освоєнні інших планет і космосу, ніж їхні ровесники із західних країн.

З нагоди ювілею місії "Аполлона-11" компанія Harris Insights&Analytics опитала 3 тисячі дітей в Англії, США і Китаї про їхнє ставлення до космосу. Результати показали, що в західних країнах діти більше зацікавлені в YouTube, ніж в космічних польотах.

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На питання про те, ким би вони хотіли стати, коли виростуть, 3 з 10 американських і британських дитини відповіли, що хочуть бути блогерами на YouTube;

Менш популярними професіями серед американських і британських дітей опинилися учитель, професійний спортсмен і музикант. Всього 11% обрало професію астронавта;

У Китаї професія астронавта навпаки виявилася найпопулярнішою – її вибрали 56% дітей. Інтерес до професій вчителя, музиканта і спортсмена також виявила більша кількість дітей, ніж у Великобританії і США. Блогерами захотіли стати 18% опитаних;

Китайські діти найбільше зацікавлені в космічних подорожах серед усіх опитаних, відзначають дослідники. 96% дітей вважають, що люди почнуть жити на інших планетах або в космосі, а 95% самі хотіли б переїхати;

У Великобританії тільки 62% дітей вважають, що люди освоять інші планети, а 63% самі б хотіли відправитися в космос. У США в освоєння космосу вірять 66%, а самі захотіли переїхати на іншу планету 68%;

В цілому 75% дітей вважають, що люди почнуть жити в космосі або на інших планетах. 75% також самі хотіли б відправитися в космос.

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