Їй усього 12 років: дівчинка-програміст в Індії керує власною компанією

Зунайра Хан з індійського міста Хайдарабад, котра розробляє програмне забезпечення для дорослих замовників, заявила про себе як підприємець. Зазначимо, що дівчинці усього 12 років, але її кар'єра почалася ще раніше.

Писати програми вундеркінд Зунайра почала з 8 років. За минулі чотири роки вона заснувала власну компанію. А також навчила чимало студентів справі, яку досконало опанувала. Дівчинка створила безліч бізнес-додатків (комп'ютерних і мобільних), які допомагають підприємцям справлятися з проявами кризи.

І ще: Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя

7-класниця Зунайра Хан співпрацює з неурядовою організацією, зокрема керує її сайтом, який сама ж і створила. Нещодавно талановита програмістка була удостоєна звання "Цифровий посол" Делійський державної школи.

Мама Зунайри – Нішат Хан – тренер з інформаційних технологій. Дівчинка з раннього дитинства відвідувала мамині заняття зі студентами та була зачарована процесом викладання. Вона попросила маму навчити і її всьому, що та знає. Початок цій науці було покладено, коли дівчинці виповнилося сім років. А вже у восьмирічному віці вона почала створювати власні програми.

Дівчинка займається програмуванням з восьми років

У свою чергу Нішат Хан свідчить, що таке завзяття дочки до комп'ютерних технологій п'ять років тому стало для неї несподіванкою.

Читайте також: 4 найпоширеніші виправдання, які заважають бути багатим і успішним