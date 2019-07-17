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У мережі показали мрію кожного офісного працівника: відео

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Мрія кожного працівника офісів - фото 1
Мрія кожного працівника офісів

Кожен офісний працівник має цілий список ідей, які могли б покращити життя на роботі, але, зазвичай, не стають реальністю. Однак у цій компанії до бажань підходять реально серйозно!

На платформі gfycat користувач з ніком vosszaa поділився креативним відео, яке сподобається кожному працівнику. За 6 годин ролик переглянули понад 60 тисяч разів, адже він демонструє мрію кожного. І якщо ви не думали про таке щоранку не лише в понеділок, то вам справді пощастило. А тим часом у мережі в захваті від робочого місця з ліжком-трансформером.

І ще: Як висока зарплата впливає на відпустку: цікаве дослідження

via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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