Black Summer: дивіться кліп на новий сингл Red Hot Chili Peppers

Гурт Red Hot Chili Peppers потішив своїх фанатів новим синглом. Гайда разом з Радіо MAXIMUM дивитися кліп на пісню "Black Summer".

Red Hot Chili Peppers випустили дебютний сингл з платівки "Black Summer" і кліп на нього, знятий Деборой Чоу. У ньому музиканти грають на тлі сюрреалістичних локацій – лісу, вкритого льодом океану, космосу, дорожніх розв'язок, перевернутої пустелі.

Red Hot Chili Peppers – Black Summer, дивіться онлайн новий кліп гурту:

Раніше стало відомо, що Red Hot Chili Peppers випустять свій 12-й альбом Unlimited Love 1 квітня. Як зазначає The Rolling Stones, він стане першою студійною платівкою з 2016 року та першою, записаною з гітаристом Джоном Фрушанте, з 2006-го, коли світло побачило знакове "Stadium Arcadium".

Наша єдина мета – розчинитись у музиці. Ми витратили тисячі годин наодинці та разом, відточуючи свою майстерність і допомагаючи один одному, щоб зробити найкращий альбом, на який ми здатні, – йдеться у заяві гурту.

Джон Фрушанте вирішив повернутися до RHCP наприкінці 2019 року. З ним гурт записав знамениті "Californication" (1999), "By the Way" (2002) та "Stadium Arcadium" (2006), за який музиканти отримали чотири "Греммі".

