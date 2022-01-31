Найкраща музика січня: плейлист нових популярних пісень

Перший місяць року здивував не лише снігопадами та відлигами, а й крутими музичними прем'єрами, які вже встигли припасти до душі нашим слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за січень 2022, який точно вам сподобається!

Перший місяць року увірвався у наше життя не тільки зі святкуваннями та бажанням пришвидшити прихід весни, а й новенькими хітами, передає Радіо MAXIMUM. Ці треки тільки вийшли в мережі, але вже підкорюють не лише чарти, а й серця слухачів. Не підспівувати та не підтанцьовувати неможливо, адже хіти січня дарують особливий настрій. Від знаменитостей і до юних виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень за січень.

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Другий зимовий місяць подарував свіжі треки від таких зірок, як Авріл Лавін, Doja Cat, Лана Дель Рей, Адель, Muse, The Chainsmokers, Кеті Перрі та інших. Вони точно зарядять позитивом! Тому вмикай гарячі хіти і насолоджуйся життям під улюблену музику:

Плейлист нових пісень січня, слухати онлайн:

Також зацінити весь плейлист можна тут

Список всіх треків:

Anitta – Boys Don’t Cry Mont - f**k U (La Devolución) Tove Lo – How Long, from “Euphoria” an HBO Original Series Charli XCX - Beg For You (ft. Rina Sawayama) Doja Cat - Get Into It (Yuh) Darren Hayes - Let's Try Being In Love Franz Ferdinand - Curious Seven Year Witch - Cyanide Bad Boy Chiller Crew - BMW Suki Waterhouse - Melrose Meltdown Grimes - Shinigami Eyes The Chainsmokers - High Jamie Miller - I Lost Myself In Loving You MØ - New Moon BoyWithUke - Long Drives AURORA - A Temporary High Lana Del Rey - Thunder MEUTE - Peace Charlie Puth - Light Switch Avril Lavigne - Love It When You Hate Me (feat. blackbear) [MV] 문별 (Moon Byul) - LUNATIC iann dior - thought it was (feat. Machine Gun Kelly & Travis Barker) TAEYEON 태연 'Can't Control Myself' MV Muse - WON'T STAND DOWN Stromae - L’enfer Adele - Oh My God Alesso, Katy Perry - When I'm Gone AURORA - Everything Matters ft. Pomme Sofia Carson - LOUD Shawn Mendes - It'll Be Okay FINNEAS - The Kids Are All Dying Rod Wave - Cold December Emeli Sandé - Brighter Days Carla's Dreams - Victima Tennyson - Feelwitchu Key Glock - Proud The Score - Enemies Sebastián Yatra - Dos Oruguitas (From "Encanto") Oliver Tree - Cowboys Don't Cry

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