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Найкраща музика січня: плейлист нових популярних пісень
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Перший місяць року здивував не лише снігопадами та відлигами, а й крутими музичними прем'єрами, які вже встигли припасти до душі нашим слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за січень 2022, який точно вам сподобається!
Перший місяць року увірвався у наше життя не тільки зі святкуваннями та бажанням пришвидшити прихід весни, а й новенькими хітами, передає Радіо MAXIMUM. Ці треки тільки вийшли в мережі, але вже підкорюють не лише чарти, а й серця слухачів. Не підспівувати та не підтанцьовувати неможливо, адже хіти січня дарують особливий настрій. Від знаменитостей і до юних виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень за січень.
Цікаво: Музичні новинки січня 2022: плейлист нових українських пісень
Другий зимовий місяць подарував свіжі треки від таких зірок, як Авріл Лавін, Doja Cat, Лана Дель Рей, Адель, Muse, The Chainsmokers, Кеті Перрі та інших. Вони точно зарядять позитивом! Тому вмикай гарячі хіти і насолоджуйся життям під улюблену музику:
Плейлист нових пісень січня, слухати онлайн:
Також зацінити весь плейлист можна тут
Список всіх треків:
- Anitta – Boys Don’t Cry
- Mont - f**k U (La Devolución)
- Tove Lo – How Long, from “Euphoria” an HBO Original Series
- Charli XCX - Beg For You (ft. Rina Sawayama)
- Doja Cat - Get Into It (Yuh)
- Darren Hayes - Let's Try Being In Love
- Franz Ferdinand - Curious
- Seven Year Witch - Cyanide
- Bad Boy Chiller Crew - BMW
- Suki Waterhouse - Melrose Meltdown
- Grimes - Shinigami Eyes
- The Chainsmokers - High
- Jamie Miller - I Lost Myself In Loving You
- MØ - New Moon
- BoyWithUke - Long Drives
- AURORA - A Temporary High
- Lana Del Rey - Thunder
- MEUTE - Peace
- Charlie Puth - Light Switch
- Avril Lavigne - Love It When You Hate Me (feat. blackbear)
- [MV] 문별 (Moon Byul) - LUNATIC
- iann dior - thought it was (feat. Machine Gun Kelly & Travis Barker)
- TAEYEON 태연 'Can't Control Myself' MV
- Muse - WON'T STAND DOWN
- Stromae - L’enfer
- Adele - Oh My God
- Alesso, Katy Perry - When I'm Gone
- AURORA - Everything Matters ft. Pomme
- Sofia Carson - LOUD
- Shawn Mendes - It'll Be Okay
- FINNEAS - The Kids Are All Dying
- Rod Wave - Cold December
- Emeli Sandé - Brighter Days
- Carla's Dreams - Victima
- Tennyson - Feelwitchu
- Key Glock - Proud
- The Score - Enemies
- Sebastián Yatra - Dos Oruguitas (From "Encanto")
- Oliver Tree - Cowboys Don't Cry
Заціни теж: Слухай хіти 2021 року тут
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