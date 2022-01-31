Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Найкраща музика січня: плейлист нових популярних пісень

  • 69
Нова музика січня 2022 - фото 1
Нова музика січня 2022

Перший місяць року здивував не лише снігопадами та відлигами, а й крутими музичними прем'єрами, які вже встигли припасти до душі нашим слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за січень 2022, який точно вам сподобається!

Перший місяць року увірвався у наше життя не тільки зі святкуваннями та бажанням пришвидшити прихід весни, а й новенькими хітами, передає Радіо MAXIMUM. Ці треки тільки вийшли в мережі, але вже підкорюють не лише чарти, а й серця слухачів. Не підспівувати та не підтанцьовувати неможливо, адже хіти січня дарують особливий настрій. Від знаменитостей і до юних виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень за січень.

Цікаво: Музичні новинки січня 2022: плейлист нових українських пісень

Другий зимовий місяць подарував свіжі треки від таких зірок, як Авріл Лавін, Doja Cat, Лана Дель Рей, Адель, Muse, The Chainsmokers, Кеті Перрі та інших. Вони точно зарядять позитивом! Тому вмикай гарячі хіти і насолоджуйся життям під улюблену музику:

Плейлист нових пісень січня, слухати онлайн:

Також зацінити весь плейлист можна тут

Список всіх треків:

  1. Anitta – Boys Don’t Cry
  2. Mont - f**k U (La Devolución)
  3. Tove Lo – How Long, from “Euphoria” an HBO Original Series
  4. Charli XCX - Beg For You (ft. Rina Sawayama)
  5. Doja Cat - Get Into It (Yuh)
  6. Darren Hayes - Let's Try Being In Love
  7. Franz Ferdinand - Curious
  8. Seven Year Witch - Cyanide
  9. Bad Boy Chiller Crew - BMW
  10. Suki Waterhouse - Melrose Meltdown
  11. Grimes - Shinigami Eyes
  12. The Chainsmokers - High
  13. Jamie Miller - I Lost Myself In Loving You
  14. MØ - New Moon
  15. BoyWithUke - Long Drives
  16. AURORA - A Temporary High
  17. Lana Del Rey - Thunder
  18. MEUTE - Peace
  19. Charlie Puth - Light Switch
  20. Avril Lavigne - Love It When You Hate Me (feat. blackbear)
  21. [MV] 문별 (Moon Byul) - LUNATIC
  22. iann dior - thought it was (feat. Machine Gun Kelly & Travis Barker)
  23. TAEYEON 태연 'Can't Control Myself' MV
  24. Muse - WON'T STAND DOWN
  25. Stromae - L’enfer
  26. Adele - Oh My God
  27. Alesso, Katy Perry - When I'm Gone
  28. AURORA - Everything Matters ft. Pomme
  29. Sofia Carson - LOUD
  30. Shawn Mendes - It'll Be Okay
  31. FINNEAS - The Kids Are All Dying
  32. Rod Wave - Cold December
  33. Emeli Sandé - Brighter Days
  34. Carla's Dreams - Victima
  35. Tennyson - Feelwitchu
  36. Key Glock - Proud
  37. The Score - Enemies
  38. Sebastián Yatra - Dos Oruguitas (From "Encanto")
  39. Oliver Tree - Cowboys Don't Cry

Заціни теж: Слухай хіти 2021 року тут

пропозиції партнерів
Новини