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BlaBlaCar стане платним в Україні до кінця року
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На українських користувачів сервісу поїздок BlaBlaCar очікує не вельми позитивна зміна. Генеральний директор BlaBlaCar в Україні Олексій Лазаренко в одному з нещодавніх інтерв'ю розповів про деякі особливості роботи сервісу в нашій країні, а також поділився планами на майбутнє.
З 2010 року Олексій з друзями розвивали локальний сервіс Podorozhniki.com, альтернативу громадському транспорту. Він допомагав попутникам знаходити один одного, у тому числі містом. У 2014 році французький BlaBlaCar вийшов на український ринок і купив цей проект. За різними оцінками, сума операції склала від $ 1 млн до $ 3 млн.
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На поточний момент сервіс BlaBlaCar в Україні готується святкувати наявність 5 мільйонів користувачів, а починали з десятків тисяч. У світі вже більше 70 млн користувачів, і Україна – один з найбільш швидкозростаючих регіонів. Серед цих майже 5 млн українських користувачів трохи більше, ніж третина (37%) – водії. При цьому понад половина пасажирів має водійське посвідчення.
Олексій Лазаренко розповів про перспективи впровадження платної версії сервісу. Перша така спроба робилася в тестовому режимі у листопаді 2018 року. Потім вже у квітні 2019 року проводилося вже нове тестування. За словами керівника проекту, результати тестів виявилися досить оптимістичними.
Як не дивно, українці готові платити за онлайн-сервіси, – повідомив він.
Олексій Лазаренко додав, що керівництво сервісу регулярно проводить такі експерименти для того, щоб зрозуміти, яка модель була б оптимальною для монетизації в Україні. При цьому запуск повноцінної платної моделі – перспектива поточного року. Якщо говорити точніше, платним BlaBlaCar в Україні стане в другому півріччі. Однак поки не уточнюється, чи буде це комісія, місячна підписка або якийсь інший спосіб монетизації. Наприклад, у Франції з пасажира стягується певний сервісний збір при бронюванні кожної поїздки, враховуючи її вартість. Для водія сервіс залишається безкоштовним.
Також повідомляється, що в майбутньому планують запустити послугу бронювання поїздки на автобусах. Раніше сервіс блокував облікові записи комерційних перевізників, хоча в Україні охочих працювати таким чином було досить багато.
"У результаті ми прийняли централізоване рішення, що BlaBlaCar повинен стати чимось більшим, ніж тільки лише спільними поїздками на приватних автомобілях. На сервісі можна буде бронювати і поїздки на автобусах. Пропонуючи кілька транспортних альтернатив на одній платформі, ми збільшимо кількість місць відправлення та прибуття, доступних часових рамок і комфорту. Таке рішення дозволить BlaBlaCar стати глобальним маркетплейсом для здійснення міжміських поїздок по автодорогах і задовольнити ширший спектр потреб пасажирів", – заявив Олексій Лазаренко.
Найпопулярнішими маршрутами в Україні є напрямки: Київ-Одеса, Київ-Львів, Львів-Краків, Київ-Харків, Київ-Чернігів.
Популярні поїздки в Дніпро, Черкаси, Рівне. Є ще фактор сезонності. У літній період зростає попит на поїздки в Одесу, в зимовий період і на Різдво – Львів. Щодня в Україні здійснюється декілька десятків тисяч поїздок за допомогою сервісу. А в період новорічних свят водії запропонували для бронювання близько 1 млн місць. На Великдень – близько півмільйона.
Середня вартість поїздки в Україні становить 200-240 грн. Загальний ринок перевезень, що генерується за допомогою BlaBlaCar в Україні, поки не дотягує до $ 10 млн на місяць. Червень, липень, серпень – місяці пікової активності, коли люди частіше їздять до моря або на дачу.
Найбільш популярними серед водіїв BlaBlaCar є автомобілі Volkswagen, також в топ входять Renault, Opel, Daewoo, Skoda і Ford. Крім того, в сервісі є чимало машин з преміум-сегмента: близько 500 Porsche, близько 100 Tesla і навіть є 40 Maserati.
Такі водії часто не беруть гроші за підсумком. Їм цікаво спілкування, – додав Олексій Лазаренко.
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