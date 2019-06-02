Uber почав блокувати пасажирів: чому та навіщо це робиться?

У США та Канаді вже кілька років блокують водіїв

Сервіс замовлення таксі Uber почав блокувати користувачів, чий рейтинг нижчий за середній по місту. На старті – тільки у США та Канаді. Логіку цього рішення компанія, щоправда, не розкрила.

Згідно з чинними рекомендаціями, для підтримки рейтингу пасажиру достатньо просто не смітити у машині, не ображати та не домагатися водія, не намагатися застосувати до нього фізичну силу.

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Uber пообіцяв, що перед блокуванням пасажир отримає повідомлення. Це буде зроблено для того, щоб він мав можливість підвищити свій рейтинг, аби продовжити користуватися сервісом.

Нагадаємо, що з 2017 року в Uber діє функція, яка дозволяє користувачам з Канади і США дізнатися причини низьких оцінок від водіїв.

Яким приблизно повинен бути рейтинг, щоб пасажира відключили від Uber в різних містах США і Канади, не повідомляється. Стосовно причини, то фахівці припускають, що це робиться задля безпеки водіїв, які іноді потерпають від пасажирів. Відомо, що водіїв починають блокувати, коли рейтинг опускається нижче 4,6 бала з 5 можливих.

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