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Uber почав блокувати пасажирів: чому та навіщо це робиться?

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У США та Канаді вже кілька років блокують водіїв - фото 1
У США та Канаді вже кілька років блокують водіїв

Сервіс замовлення таксі Uber почав блокувати користувачів, чий рейтинг нижчий за середній по місту. На старті – тільки у США та Канаді. Логіку цього рішення компанія, щоправда, не розкрила.

Згідно з чинними рекомендаціями, для підтримки рейтингу пасажиру достатньо просто не смітити у машині, не ображати та не домагатися водія, не намагатися застосувати до нього фізичну силу.

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Uber пообіцяв, що перед блокуванням пасажир отримає повідомлення. Це буде зроблено для того, щоб він мав можливість підвищити свій рейтинг, аби продовжити користуватися сервісом.

Наразі невідомо, яким має бути рейтинг пасажира для блокування - фото 331415

Нагадаємо, що з 2017 року в Uber діє функція, яка дозволяє користувачам з Канади і США дізнатися причини низьких оцінок від водіїв.

Яким приблизно повинен бути рейтинг, щоб пасажира відключили від Uber в різних містах США і Канади, не повідомляється. Стосовно причини, то фахівці припускають, що це робиться задля безпеки водіїв, які іноді потерпають від пасажирів. Відомо, що водіїв починають блокувати, коли рейтинг опускається нижче 4,6 бала з 5 можливих.

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Джерело: The Verge
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