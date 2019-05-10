Uber і Bolt припиняють співпрацю з власниками євроблях

Компанії виклику таксі Uber і Bolt в Україні відмовляються від співпраці з власниками автомобілів на іноземній реєстрації.

Компанія Uber в Україні повідомила водіям, що не приймає нових водіїв з автомобілями на іноземній реєстрації уже з 9 травня. З цієї ж дати при оновленні документів автомобілів на іноземній реєстрації (наприклад, страхового поліса), такі документи в компанії відхиляють. При цьому автомобілі, які зараз активні, зможуть продовжити поїздки.

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В Uber і Bolt зможуть працювати лише власники авто на українській реєстрації

З 24 травня 2019 року приєднатися до Bolt також зможуть тільки водії розмитнених авто з українськими номерами, йдеться в прес-релізі компанії.

Це стало стратегічно важливим рішенням. І ми впевнені в тому, що відмова від співпраці з водіями нерозмитнених автомобілів допоможе нам поліпшити сервіс і зробити його більш надійним. Наша компанія завжди приділяла особливу увагу дотриманню правил і вимог закону, а належне оформлення автомобіля – найважливіша з них, – сказав регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний.

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