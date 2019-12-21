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Біллі Айліш показала свій дім і пухнастого улюбленця у Carpool Karaoke

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Біллі Айліш не перестає дивувати - фото 1
Біллі Айліш не перестає дивувати

18-річна шалено популярна співачка Біллі Айліш не перестає вражати своїх прихильників. У новому випуску Carpool Karaoke зірка не лише співала в автомобілі, а й показала свою оселю, а також познайомила з крихітним пухнастиком. Ви будете вражені!

Співачка Біллі Айліш стала гостею нового випуску програми Carpool Karaoke. Разом з ведучим шоу Джеймсом Корденом вони виконали головні хіти виконавиці, включаючи Bad Guy, All The Good Girls Go To Hell і Ocean Eyes.

Вам сподобається: Біллі Айліш – 18 років: зірка показала смішне (!) відео зі свого дитинства

Крім того, Біллі зіграла на укулеле свою першу пісню, яку написала разом з друзями, коли їм було по 7 років. Пісня називалася "Яке чудова життя".

Дивіться весь випуск Carpool Karaoke з Біллі Айліш:

Потім Айліш показала Кордену свій будинок, познайомила з домашнім улюбленцем – павуком, а потім залишила з ним наодинці (чим налякала ледь не до смерті).

Насолоджуйтесь: Прем'єра пісні Біллі Айліш – Everything I Wanted

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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