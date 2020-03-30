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Чоловік потурбувався про дружину-медика і став зіркою (відео)
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Поширення коронавірусу у світі перетворило медиків у супергероїв, які щодня наражають себе на небезпеку для здоров'я інших. Головний герой цього ролика – чоловік лікарки, який вирішив зробити щось приємне у важкий час. І це викликає захват!
На платформі Reddit користувач з ніком ViableFantasy поділився відео з турботливим чоловіком медичної працівниці, яке за короткий час опинилось у трендах. За лічені години допис переглянули понад 90 тисяч разів, а також більше як тисяча людей залишили коментарі.
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Як зазначив сам автор (u/Possible-Bullfrog), він є чоловіком лікарки, тож можна уявити, який стрес та тривогу вона зараз переживає. Тому він намагається робити різні дрібнички вдома, щоб відволікати її від реальності. На записі можна побачити, як він прибирає, а тоді робить прямо посеред вітальні своєрідне шатро. Всередині на медика чекають смаколики, улюблений серіал, вино та собаки.
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