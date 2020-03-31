Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19

Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні станом на 31 березня.

Станом на 10:00 понеділка 31 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 549 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 69 нових випадків зараження коронавірусом та 2 642 повідомлення про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 549 Одужали 8 Померли 13

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київська область 159 Чернівецька область 90 Івано-Франківська область 45 Тернопільська область 78 Рівненська область 13 Запорізька область 13 Одеська область 11 Волинська область 3 Львівська область 6 Дніпропетровська область 9 Житомирська область 5 Черкаська область 50 Херсонська область 1 Луганська область 2 Донецька область 6 Вінницька область 36 Закарпатська область 1 Кіровоградська область 4 Полтавська область 1 Сумська область 10 Харківська область 1 Чернігівська область 2 Хмельницька область 3

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Китаї та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ

Загальна статистика по світу станом на 31 березня: Захворіли 786 228 Одужали 166 041 Померли 37 820

Телефонні гарячі лінії Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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