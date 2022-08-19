Бабкін переклав українською свій хіт "Я солдат" – відео

Сергій Бабкін переспівав українською відомий трек "Я солдат" свого гурту 5’Nizza. Нова версія вже припала до душі фанатам, тож радимо зацінити.

Популярний український музикант Сергій Бабкін ще в березня переклав українською хіт "Я солдат", який створив в часи гурту 5’Nizza. Але лише тепер він записав оновлену версію, пов'язану з війною в Україні, пише Радіо MAXIMUM. Як зазначає Бабкін, трек і досі є візиткою картою 5’Nizza, адже його знають всі.

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Це композиція, яка через певні проміжки часу знову дає про себе знати, повертається якоюсь іншою гранню, і ми на неї по-іншому дивимося і відчуваємо. І суто для мене це – гімн ЗСУ, наших хлопців, що боронять країну. Вперше я її заспівав просто на вулиці та зняв на відео. А потім наші бійці зв’язалися зі мною і попросили, щоб я її записав на студії та виклав на стрімінгові платформи, щоб можна було її слухати в більш гарному звучанні на передовій. І ми записали її для наших хлопців спочатку в оригінальному варіанті, а трохи пізніше українською та, навіть, англійською, – ділиться виконавець.

Сергій Бабкін – Я солдат, слухайте українську версію пісні онлайн:

Сергій Бабкін – Я солдат, текст пісні українською:

Я солдат…

Не спав давно, але зміцнює струни душі

Моя рідна земля під ногами

Я солдат…

тим хто зайшов до нас зі зброєю в руці

Відіб'ю гнилий гарбуз батогами

Е-е-е хай ворог кричить!

У розірваний рот,

Будуть прахом

ми рвемо їх без страху

Краще всіх лікарських крапель

руський військовий корабель невдаха

Приспів:

Я солдат - повірте не хотів я війни,

Це вона заповнює ефірну орбіту

Я солдат «Ми з України» мій позивний!

Я герой, нового та вільного світу

Я солдат

бачу ракети, що руйнують міста

одне за одним слідом

Це пекло й содом,

йде напролом батальйон

нас таких мільйон

Пішов геть Вавилон!!

Я солдат.

І я знаю свою справу,

моя справа стояти

аби на землі лежав труп ворога

Ця рагга для тебе,

Ненька

Будеш вільна рідненька

Приспів:

Я солдат - повірте, не хотів я війни.

Я солдат, плювати на розірвані рани

Я солдат, ми вільної країни сини

Я герой, про мене напишуть романи.

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