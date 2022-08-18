Душевно, по-домашньому: Jerry Heil та Леся Нікітюк висміяли росіян, які тікають з Криму

Після вибухів у Криму в росіян, які відпочивати на окупованому півострові, почалась істерика. Відео з дуже засмученою росіянкою розлетілось мережею і надихнуло Jerry Heil та Лесю Нікітюк на новий TikTok хіт. Зацініть!

"Бавовна" на аеродромі Новофедорівки в Криму вдарила ще й по росіянах, які насолоджувались пляжним сезоном на окупованій території. Ролики з риданням однієї з відпочивальниць стали настільки вірусними в мережі, що їх не оминули увагою Леся Нікітюк та Jerry Heil. Юна співачка опублікувала у профілі в інстаграмі свою версію пісні зі словами засмученої росіянки, якій довелось повертатись додому.

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Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити якийсь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно з тих подій. Бо то не наш менталітет – писати коменти "так вам і нада" і тішитися, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тріпотіло. І тут вночі мені пише Леся – з тією ж ідеєю! Це була доля, – поділилась Яна (справжнє ім'я Jerry Heil).

Насолоджуйтесь:

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