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"Там земля в полум'ї": Krechet і alyona alyona презентували пісню "Доля"
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Виконавці Krechet і alyona alyona випустили спільну музичну роботу – щемливу пісню "Доля". Слухайте потужний трек про українців!
Загадковий виконавець Krechet не раз створював музичні колаборації. На цей раз на черзі – спільна робота з alyona alyona. Музикантам вдалося створити потужну композицію.
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Ця пісня виконавця Krechet з нового альбому "Українофікація", до якого увійшли 26 треків. Вони розповідають слухачам про сучасне, про тренди, про сленг, про молодих українців, про кохання, про соціальні теми, про війну, про реп.
Слухати пісню Krechet, alyona alyona – Доля:
Слова пісні Krechet, alyona alyona – Доля:
Там де я – промені
Там земля в полум’ї
Там де я – доля моя
І воля
Там поля зорані
Неба шлях зоряний
Там де я – доля моя
Моя доля
Ой, прости, Бог мене
Від злості борони
Легкості хлопу молодому
А доля дала біль
До рани клала сіль
Слала у стежину невідому
Дала волю сенсу доля
Має моє серце зоря
Далі буде дорога неясна
Мила моя, люба моя
Сльози пада ніби в дитя
Забирай мене доки не згасла
Там де я – промені
Там земля в полум’ї
Там де я – доля моя
І воля
Там поля зорані
Неба шлях зоряний
Там де я – доля моя
Моя доля
Скільки на віку мені років жити?
Скільки в колоску соків має жито?
Скільки б не було – забираю все.
Вітер над гречаним полем голос хвилями несе.
Хай мене в дорогу перехрестять зорі,
Заплелись шляхи з бабусиних історій.
Я вклонюся всім й знову за поріг,
Хай лишається моє дитинство в рідному дворі.
Із очей сльоза, а в річок течія.
Є дві сторони, та тільки де чия?
Маю мамин хліб на серці з печі я.
Тож мене веди сьогодні доля моя.
Із очей сльоза, а в річок течія.
Є дві сторони, та тільки де чия?
Маю мамин хліб на серці з печі я.
Тож мене веди…
Там де я – промені
Там земля в полум’ї
Там де я – доля моя
І воля
Там поля зорані
Неба шлях зоряний
Там де я – доля моя
Моя доля
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