Австралійські дослідники перевірили міфи про шкоду 5G: не все так страшно?

Навколо 5G існує безліч міфів, а жителі Швейцарії і зовсім вийшли з протестами проти запуску цієї технології. Медики визнають, що симптоми EHS (електромагнітна гіперчутливість) реальні і можуть чинити негативний вплив на людину. А ось австралійські дослідники готові з цими заявами посперечатися.

Фахівці Австралійського агентства з радіаційного захисту та ядерної безпеки (ARPANSA) провели подвійні "сліпі" дослідження. Людям з гіперчутливістю запропонували описати свої відчуття при вході в кімнату, в якій буцімто увімкнене сильне електромагнітне випромінювання від джерел зв'язку 5G.

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Кожен випробовуваний входив до кімнати кілька разів, не знаючи, активне випромінювання чи ні. До слова, цього не знали і самі дослідники під час проведення експерименту. За результатами з'ясувалося, що ніхто з людей з симптомами EHS не зміг визначити, чи є випромінювання чи ні.

У ARPANSA не відкидають реальності симптомів EHS. Однак наразі вона не має чітких діагностичних критеріїв, і наука досі не надала доказів, що симптоми, що виникають у пацієнтів, наступають в результаті електромагнітного випромінювання. Деякі дослідження вказують на те, що симптоми можуть бути викликані переконаннями людини, впевненої у шкідливості самої технології.

5G ніяк не загрожує вашому здоров'ю

Змінити думку людей, які бояться вакцинації і вважають, що Земля пласка, дуже важко, – пояснюють учені.

Дослідники відзначають, що будь-які біологічні впливи на людей є фізіологічними реакціями, які можуть відбуватися через цілу низку причин, і не класифікуються як наслідки для здоров'я, що вимагають медичного лікування.

Щодо базових станцій, то експерти ARPANSA впевнені в їх безпеці, так само як і в сучасних смартфонах, що працюють через збільшене число вишок на значно меншій потужності, ніж мобільні телефони з 2G і 3G.

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