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У мережі з'явились макрофото, зроблені на камеру смартфона Redmi K30

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Redmi K30 вразить своїми макрофото - фото 1
Redmi K30 вразить своїми макрофото

До анонсу нового смартфона Redmi K30 залишилися лічені дні. В мережі з'явилися макрофото, зроблені на камеру новинки. І ці світлини вас вразять своєю деталізацією!

Згідно з офіційними даними, до складу модуля камери Redmi K30 входить макрооб'єктив з мінімальною фокусною відстанню 2 см. Модель також отримає фірмове програмне забезпечення, покликане додатково поліпшити якість картинки.

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Раніше стало відомо, що апарат отримає основний датчик Sony CMOS IMX686 з роздільною здатністю 64 Мп і подвійну селфі-камеру, вбудовану в екран.

"Серцем" Redmi K30 стане новітня мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 765G з вбудованим 5G-модемом, що підтримує роботу в автономних і неавтономних мережах п'ятого покоління (SA / NSA). Апарат також отримає пристойний акумулятор на 4500 мАг з функцією швидкої зарядки потужністю 30 Вт.

У мережі з'явились макрофото, зроблені на камеру смартфона Redmi K30 - фото 372686

У мережі з'явились макрофото, зроблені на камеру смартфона Redmi K30 - фото 372687

У мережі з'явились макрофото, зроблені на камеру смартфона Redmi K30 - фото 372688

У мережі з'явились макрофото, зроблені на камеру смартфона Redmi K30 - фото 372689

Анонс смартфона відбудеться 10 грудня.

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Джерело: Gizchina
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