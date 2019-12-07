У мережі з'явились макрофото, зроблені на камеру смартфона Redmi K30

До анонсу нового смартфона Redmi K30 залишилися лічені дні. В мережі з'явилися макрофото, зроблені на камеру новинки. І ці світлини вас вразять своєю деталізацією!

Згідно з офіційними даними, до складу модуля камери Redmi K30 входить макрооб'єктив з мінімальною фокусною відстанню 2 см. Модель також отримає фірмове програмне забезпечення, покликане додатково поліпшити якість картинки.

І ще: Xiaomi готує крутий флагманський смартфон: чим здивує новинка

Раніше стало відомо, що апарат отримає основний датчик Sony CMOS IMX686 з роздільною здатністю 64 Мп і подвійну селфі-камеру, вбудовану в екран.

"Серцем" Redmi K30 стане новітня мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 765G з вбудованим 5G-модемом, що підтримує роботу в автономних і неавтономних мережах п'ятого покоління (SA / NSA). Апарат також отримає пристойний акумулятор на 4500 мАг з функцією швидкої зарядки потужністю 30 Вт.

Анонс смартфона відбудеться 10 грудня.

Читайте також: DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року