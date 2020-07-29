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Apple знову перша: рейтинг найдорожчих брендів у світі за версією Forbes
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Видання Forbes опублікувало щорічний рейтинг найдорожчих брендів світу. У топ-100 увійшли товарні знаки, сумарна вартість яких на першу половину 2020 року становить 2,54 трильйона доларів. Примітно, що перші п'ять позицій за IT-гігантами.
У порівнянні з аналогічним рейтингом 2019 року перша п'ятірка залишилася незмінною. Найдорожчими брендами за рівнем капіталізації залишилися Apple, Google, Microsoft, Amazon і Facebook. Представників IT-індустрії у глобальному рейтингу понад двадцять.
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ТОП 10 брендів за версією Forbes
- Apple – $ 241,2 млрд (приріст + 17% у порівнянні з 2019)
- Google – $ 207,5 млрд (+ 24%)
- Microsoft – $ 162,9 млрд (+ 30%)
- Amazon – $ 135,4 млрд (+ 40%)
- Facebook – $ 70,3 млрд (-21%)
- Coca-Cola – $ 64,4 млрд (+ 9%)
- Disney – $ 61,3 млрд (+ 18%)
- Samsung – $ 50,4 млрд (-5%)
- Louis Vuitton – $ 47,2 млрд (+ 20%)
- McDonald's – $ 46,1 млрд (+ 5%)
Найбільша кількість компаній розташована на території США. Їх частка в рейтингу перевищує 50%. Десять брендів розміщені у Німеччині, ще дев'ять – у Франції. Представників Японії і Швейцарії – шість і п'ять відповідно. Крім IT-брендів у рейтингу чимало учасників зі сфери фінансових послуг, автомобільної промисловості і роздрібної торгівлі.
Серед корпорацій, які вперше потрапили в першу сотню найдорожчих за версією видання Forbes, відзначені Nintendo, Hennessy, Burger King і AXA. Такі ж бренди як Phillips, Hewlett Packard Enterprise і Kellogg's, у цьому році були виключені з першої сотні з найвищою капіталізацією.
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