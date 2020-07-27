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Бенчмарк AnTuTu розповів про основні вподобання користувачів смартфонів

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Які характеристики популярні серед власників нових смартфонів - фото 1
Які характеристики популярні серед власників нових смартфонів

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував детальний звіт про користувальницькі вподобання у мобільній індустрії. Дізнайтесь, які мають бути характеристики в ідеального смартфона 2020 року.

Зауважимо, що цей звіт стосується смартфонів, придбаних у другому кварталі 2020 року.

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Діагональ смартфонів продовжує рости, тому 45,7% пристроїв на ринку мають екран від 6,3 до 6,5 дюймів. А ось смартфонів з діагоналлю менш як 6 дюймів майже не випускають, тому моделі на 5,5 і 5,8 дюйма займають лише 7,9% ринку.

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У топі продажів смартфони з роздільною здатністю Full HD. Усередині ж здебільшого стоять процесори від компаній Qualcomm (57,5%), Samsung (14,8%), Huawei HiSilicon Kirin (14,6%) і MediaTek (11,9%).

Бенчмарк AnTuTu розповів про основні вподобання користувачів смартфонів - фото 417820

Третина всіх нинішніх смартфонів на Android оснащені 6 ГБ оперативної пам'яті. Варіантів з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті 23,9%, але більше версій на 4 ГБ оперативної пам'яті (28,2%).

Бенчмарк AnTuTu розповів про основні вподобання користувачів смартфонів - фото 417818

Кількість флеш-пам'яті на ринку така: 41,1% – моделі зі 128 ГБ вбудованої пам'яті, 33,7% апарати з 64 ГБ, а на третьому місці розмір 32 ГБ (12,3%).

Бенчмарк AnTuTu розповів про основні вподобання користувачів смартфонів - фото 417819

Відома статистика і по операційній системі. Android 10 встановлена ​​на 60,3% Android-апаратів і це зростання на 31,7%. А ось частка Android 9 знизилася на 25,8% і становить 30,5%. Залишок розділили між собою різні старі моделі ОС від Google.

Бенчмарк AnTuTu розповів про основні вподобання користувачів смартфонів - фото 417822

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