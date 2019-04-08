Apple розробляє нове покоління фірмової зарядки MagSafe

У Apple може бути новий тип зарядки

Журналіст Денніс Селлерс розповів про те, що, попри відмову від виробництва AirPower, Apple не перестає працювати над власними системами зарядних пристроїв. Зокрема, мова йде про нове покоління MagSafe.

Згідно з даними, які він надав, компанія подала патент під номером 20190203751. В ньому описуються інтелектуальні системи зарядки для портативних електронних пристроїв, таких як iPhone, iPad, Apple Watch та ноутбуків Mac.

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У патентній заявці Apple відзначає, що роз'єми деяких портативних електронних пристроїв можуть бути пошкоджені через випадкове зачіпання шнурів під час зарядки.

Щоб зменшити випадки механічних пошкоджень, компанія запропонувала роз'єми з використанням магнітів.

Аналогічну технологію Apple використовувала раніше у зарядних пристроях MagSafe попередніх поколінь MacBook, але з 2016 року вона відмовилася від цього рішення на користь USB-C. Можливо, корпорація планує удосконалити MagSafe і запровадити його в iPhone, Apple Watch та нові ноутбуки компанії.

Варто відзначити, що на ринку вже давно існують Lightning-кабелі з магнітними наконечниками від сторонніх виробників.

Як відомо, Apple отримує безліч патентів, але не завжди реалізує їх у своїх гаджетах, тому і цей зарядний пристрій може так і залишитися на рівні патенту.

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