Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи

  • 38
Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи - фото 1

Компанія Apple представила нову версію прошивки для своїх смартфонів – iOS 14. На користувачів чекає певні зміни. Читайте далі та дізнайтеся, як виглядатиме нове меню гаджетів.

Вже восени iOS 14 буде доступна на таких пристроях: iPhone 6S і 6S Plus, iPhone 7 і 7 Plus, iPhone 8 і 8 Plus, iPhone X, iPhone XS і XS Max, iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max, iPhone SE (2016/2020).

І ще: З'явилися фото iPhone 12 у культовому впізнаваному дизайні

Компанія Apple анонсувала в онлайн-презентації зміни в операційній системі.

Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи - фото 411609
  • Віджети для екрана "Сьогодні". Тепер вони будуть представлені у різних розмірах. Ще їх можна перетягувати для швидкого доступу на основний екран.
  • Галерея додатків. Сенс у тому, що ви маєте створити теку, а система сама заповнюватиме її.
  • Режим "Картинка в картинці". Тримайте відео відкритим разом з іншими додатками й воно нікуди не зникне. Також можете перенести відео за межі екрану, але продовжувати слухати звук з нього.
  • Додаток "Перекладач". Цей системний додаток створили, щоб допомагати перекладати розмову в режимі реального часу без доступу до інтернету. Наразі доступно 11 мов.
  • Зміни у "Картах". Зробили зручнішим поділ на типи транспорту й додали інформацію про сходи та підйоми.
  • Повідомлення. Закріплюйте найважливіші повідомлення зверху за аналогією з популярними месенджерами. Також можна заглушувати повідомлення з групових чатів.
  • Функція CarKey. Зможете використовувати смартфон замість ключів для автомобіля. Після налаштування піднесіть смартфон до датчика з NFC на дверях автомобіля. А ще можна буде покласти смартфон на поличку з функцією бездротової зарядки, щоб завести машину. Найпершими таку функцію отримає нова лінійка BMW з кінця літа 2020 року, а інші виробники приєднаються у 2021 році.

До теми: Apple розкрила статистику iOS: Android такі цифри й не снилися

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 286
Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 21 червня, 17:50
  • 121
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 433
Загрузка...
Новини