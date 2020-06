Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи

Компанія Apple представила нову версію прошивки для своїх смартфонів – iOS 14. На користувачів чекає певні зміни. Читайте далі та дізнайтеся, як виглядатиме нове меню гаджетів.

Вже восени iOS 14 буде доступна на таких пристроях: iPhone 6S і 6S Plus, iPhone 7 і 7 Plus, iPhone 8 і 8 Plus, iPhone X, iPhone XS і XS Max, iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max, iPhone SE (2016/2020).

Компанія Apple анонсувала в онлайн-презентації зміни в операційній системі.

Віджети для екрана "Сьогодні". Тепер вони будуть представлені у різних розмірах. Ще їх можна перетягувати для швидкого доступу на основний екран.

Галерея додатків . Сенс у тому, що ви маєте створити теку, а система сама заповнюватиме її.

Режим " Картинка в картинці ". Тримайте відео відкритим разом з іншими додатками й воно нікуди не зникне. Також можете перенести відео за межі екрану, але продовжувати слухати звук з нього.

Додаток " Перекладач ". Цей системний додаток створили, щоб допомагати перекладати розмову в режимі реального часу без доступу до інтернету. Наразі доступно 11 мов.

Зміни у " Картах ". Зробили зручнішим поділ на типи транспорту й додали інформацію про сходи та підйоми.

Повідомлення . Закріплюйте найважливіші повідомлення зверху за аналогією з популярними месенджерами. Також можна заглушувати повідомлення з групових чатів.

Функція CarKey. Зможете використовувати смартфон замість ключів для автомобіля. Після налаштування піднесіть смартфон до датчика з NFC на дверях автомобіля. А ще можна буде покласти смартфон на поличку з функцією бездротової зарядки, щоб завести машину. Найпершими таку функцію отримає нова лінійка BMW з кінця літа 2020 року, а інші виробники приєднаються у 2021 році.

