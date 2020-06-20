На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Apple розкрила статистику iOS: Android такі цифри й не снилися
-
- 47
Під час презентацій глава Apple Тім Кук не втрачав можливості пожартувати над Android, порівнюючи швидкість поширення нових версій iOS і "зеленого робота". Цього року конференція для розробників WWDC пройде у новому онлайн-форматі, тому статистика за версіями iOS була просто опублікована на сайті.
Згідно з офіційними даними Apple, під керуванням iOS 13 зараз працює 81% всіх iPhone і iPod touch. Ці цифри вражають!
Це цікаво: Роботу унікальної функції Apple Watch показали на сповільненій зйомці
У випадку з моделями, що вийшли за останні чотири роки, ця цифра становить 92%. iOS 12, що дебютувала у 2018 році, встановлена на 7% усіх активних пристроїв, а частка більш ранніх версій мобільної операційної системи Apple становить і зовсім тільки 2%.
iPadOS, що вийшла торік у ролі самостійної операційки для планшетів, зараз встановлена на 73% всіх активних iPad, а якщо говорити тільки про моделі, яким не більше чотирьох років, то цей показник становить цілих 93%. Під управлінням iOS 12 працює 16% всіх iPad, а старіші версії iOS встановлені на 11% гаджетів.
Для порівняння, у квітні цього року Android 10, що вийшла, як і iOS 13, торік, була встановлена лише на 8,2% всіх Android-пристроїв. Найпопулярнішою на той момент версією Android була дев'ята з часткою 31,3%. Малоймовірно, що відтоді ситуація кардинально змінилася.
Читайте також: Молодша версія iPhone 12 позбудеться "болячки" попередніх смартфонів від Apple
-
21:51Хвилька ностальгії: у мережі з'явилися архівні інтерв'ю Ді Капріо, Рівза, Сміта та Пітта
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
21:0021 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Beyonce – Black Parade: слухайте пісню, присвячену скасуванню рабства у США
-
20:14Австралія буде закритою для туристів аж до 2021 року
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:44Apple розкрила статистику iOS: Android такі цифри й не снилися
-
19:19Чоловік намагався перевезти джакузі за допомогою Porsche, але щось пішло не так
-
19:00Сонячне затемнення 21 червня: коли і де дивитись на Вогняне кільце в Україні
-
18:50МастерШеф Професіонали 2 сезон 17 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
18:00Гороскоп на 21 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Smother: слухайте нову пісню Nirvana, створену штучним інтелектом
-
17:11У мережі показали шкідьні фото Джіджі та Белли Хадід: зовсім не змінились?
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:42Ще одна вагома причина пити каву щодня
-
16:19Які знаки Зодіаку найчастіше виграють в лотерею
-
15:43Боляче дивитися: новенький Volkswagen Polo розбили через кілька секунд після покупки
-
15:13Чому дивитися смішні відео на роботі – правильно
-
14:44Супергеройський файтинг Injustice віддають абсолютно безкоштовно: як отримати
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
13:43Зірка Формули-1 витратив 1,6 мільйона на авто конкурента
-
13:17Британців закликали рідше стригти газон: ось чому
-
12:44Як захистити смартфон від перегріву влітку
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить
-
20:00Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками
-
18:00ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини
-
16:2110 важливих запитань лікарю-онкологу
-
13:27Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня
-
07:15Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю
- 18 червня
-
21:52Чому жінки відмовляються від сексу та як це виправити
-
19:30Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція
-
17:30Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили
-
14:00Чи варто панікувати? 5 нових книг про те, як не потонути в морі фейків
-
12:29Вакарчук залишається депутатом: Рада не дозволила йому скласти мандат
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня
-
07:15Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах
- 17 червня
-
21:50Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
-
20:11Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
-
18:1115 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими
-
16:00Як їздити в дощ: поради для безпечного водіння, які виручать вас на дорозі
-
14:14ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році