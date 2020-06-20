Apple розкрила статистику iOS: Android такі цифри й не снилися

Під час презентацій глава Apple Тім Кук не втрачав можливості пожартувати над Android, порівнюючи швидкість поширення нових версій iOS і "зеленого робота". Цього року конференція для розробників WWDC пройде у новому онлайн-форматі, тому статистика за версіями iOS була просто опублікована на сайті.

Згідно з офіційними даними Apple, під керуванням iOS 13 зараз працює 81% всіх iPhone і iPod touch. Ці цифри вражають!

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У випадку з моделями, що вийшли за останні чотири роки, ця цифра становить 92%. iOS 12, що дебютувала у 2018 році, встановлена ​​на 7% усіх активних пристроїв, а частка більш ранніх версій мобільної операційної системи Apple становить і зовсім тільки 2%.

iPadOS, що вийшла торік у ролі самостійної операційки для планшетів, зараз встановлена ​​на 73% всіх активних iPad, а якщо говорити тільки про моделі, яким не більше чотирьох років, то цей показник становить цілих 93%. Під управлінням iOS 12 працює 16% всіх iPad, а старіші версії iOS встановлені на 11% гаджетів.

Для порівняння, у квітні цього року Android 10, що вийшла, як і iOS 13, торік, була встановлена ​​лише на 8,2% всіх Android-пристроїв. Найпопулярнішою на той момент версією Android була дев'ята з часткою 31,3%. Малоймовірно, що відтоді ситуація кардинально змінилася.

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