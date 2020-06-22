Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

З'явилися фото iPhone 12 у культовому впізнаваному дизайні

  • 84
iPhone 12 - фото 1
iPhone 12 / Twitter

У мережі опублікували фото реалістичних макетів iPhone 12. Знімками поділився авторитетний інсайдер Сонні Діксон на своїй сторінці в Twitter.

На знімках зображені три моделі нових гаджетів від Apple з діагоналлю 5,4, 6,1 і 6,7 дюйма. Згідно зі знімками, компанія повернеться до культового дизайну iPhone 4 і нового iPad Pro. Смартфон отримає прямокутніші форми без заокруглень до бічної рамки.

І ще: Apple розкрила статистику iOS: Android такі цифри й не снилися

На фото всі гаджети зображені з потрійними камерами, що розходиться з чутками про нову лінійку. Очікувалося, що потрійний модуль отримають тільки дві версії iPhone 12 Pro.

Відзначається, що такі макети створюють сторонні компанії-виробники аксесуарів. Ймовірно, комплектація новинок камерами може виявитися не такою, як на фото.

Читайте також: Ці флагманські смартфони продаються найкраще: дані аналітиків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8356
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 283
ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
  • 16 червня, 19:30
  • 2206
Загрузка...
Новини