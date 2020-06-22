З'явилися фото iPhone 12 у культовому впізнаваному дизайні

У мережі опублікували фото реалістичних макетів iPhone 12. Знімками поділився авторитетний інсайдер Сонні Діксон на своїй сторінці в Twitter.

На знімках зображені три моделі нових гаджетів від Apple з діагоналлю 5,4, 6,1 і 6,7 дюйма. Згідно зі знімками, компанія повернеться до культового дизайну iPhone 4 і нового iPad Pro. Смартфон отримає прямокутніші форми без заокруглень до бічної рамки.

І ще: Apple розкрила статистику iOS: Android такі цифри й не снилися

На фото всі гаджети зображені з потрійними камерами, що розходиться з чутками про нову лінійку. Очікувалося, що потрійний модуль отримають тільки дві версії iPhone 12 Pro.

Відзначається, що такі макети створюють сторонні компанії-виробники аксесуарів. Ймовірно, комплектація новинок камерами може виявитися не такою, як на фото.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020

Читайте також: Ці флагманські смартфони продаються найкраще: дані аналітиків