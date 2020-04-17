Apple показала, наскільки рідше українці гуляють під час карантину

У компанії Apple показали, як мешканці різних країн світу, у тому числі й України, дотримуються умов карантину. Статистика, опублікована техногігантом, базується на даних про пересування користувачів "яблучної" продукції.

Звіти, які викладає Apple, публікуються кожного дня. На них відображені запити на напрямки в Apple Maps. У компанії відразу ж заявили, що жодної інформації про кожного конкретного користувача не збирають.

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Конфіденційність є однією з наших основних цінностей, тому Maps не пов'язують ваші дані з вашим Apple ID, а Apple не зберігає історію того, де ви були, – зазначається в компанії.

Якщо вірити статистиці, то станом на 15 квітня українці скоротили піше пересування на 54%. Що стосується автомобільних поїздок, то їх число скоротилося на 34%, якщо порівнювати з показниками січня 2020 року.

Що стосується італійців, то вони суттєво скоротили не лише піші прогулянки, а й поїздки на автомобілях: 83 і 76 відсотків відповідно.

Іспанці випередили італійців зі скороченням піших прогулянок на 89%. Поїздок на авто у цій країні стало менше на 79%.

Цікаво, що показники США наближені до тих, які компанія Apple зібрала в Україні. Так, піше пересування у Сполучених Штатах скоротилось на 50%, а автомобільні поїздки на 37%.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України запустило додаток "Дій вдома", аби контролювати дотримання карантину людьми, які повернулися з-за кордону. Контроль здійснюється за допомогою випадкових перевірок геолокації та створення селфі. Дивіться карту порушників самоізоляції.

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