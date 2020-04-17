Створено додаток для уникнення зараження коронавірусом

У Європі створили додаток для виявлення ланцюжка зараження COVID-19. Передбачається, що такі програми будуть встановлюватися на смартфони людей на добровільній основі і координуватися працівниками системи охорони здоров'я.

В ЄС створили мобільний додаток, який допоможе уникати контактів з хворими на коронавірус і відстежувати ланцюжок інфікування в оточенні хворого.

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"Такі додатки з відстеження контактів можуть бути корисними для стримування коронавірусу. Але передумовою для їх застосування є суворе дотримання захисту прав людини", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що такі заходи можуть допомогти в розриві ланцюжка поширення вірусу. Ваша персональна інформація буде в такому додатку буде прихована. Добровольці будуть реєструватися в цій мережі виключно анонімно, включаючи інфікованих.

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