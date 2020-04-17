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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 17 квітня

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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 17 квітня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 17 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 17 квітня: в Україні виявлено 4662 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 501 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 17 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1137 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4662
Одужали 246
Померли 125

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (759) та в місті Києві (705). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 705

Київська область

 253

Чернівецька область

 759

Івано-Франківська область

 427

Тернопільська область

 353

Рівненська область

 240

Запорізька область

 118

Одеська область

 93

Волинська область

 122

Львівська область

 203

Дніпропетровська область

 89

Житомирська область

 177

Черкаська область

 137

Херсонська область

 51

Луганська область

 9

Донецька область

 12

Вінницька область

 296

Закарпатська область

 150

Кіровоградська область

 218

Полтавська область

 41

Сумська область

 81

Харківська область

 56

Чернігівська область

 12

Хмельницька область

 38

Миколаївська область

 22

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 17 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 17 квітня:

Захворіли 2 158 594
Одужали 543 971
Померли 145 533

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 17 квітня - фото 397814

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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