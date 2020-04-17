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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 17 квітня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 17 квітня.
Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 17 квітня: в Україні виявлено 4662 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 501 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 17 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1137 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|4662
|Одужали
|246
|Померли
|125
Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (759) та в місті Києві (705). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Київ
|705
|
Київська область
|253
|
Чернівецька область
|759
|
Івано-Франківська область
|427
|
Тернопільська область
|353
|
Рівненська область
|240
|
Запорізька область
|118
|
Одеська область
|93
|
Волинська область
|122
|
Львівська область
|203
|
Дніпропетровська область
|89
|
Житомирська область
|177
|
Черкаська область
|137
|
Херсонська область
|51
|
Луганська область
|9
|
Донецька область
|12
|
Вінницька область
|296
|
Закарпатська область
|150
|
Кіровоградська область
|218
|
Полтавська область
|41
|
Сумська область
|81
|
Харківська область
|56
|
Чернігівська область
|12
|
Хмельницька область
|38
|
Миколаївська область
|22
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 17 квітня:
|Захворіли
|2 158 594
|Одужали
|543 971
|Померли
|145 533
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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