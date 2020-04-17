Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 17 квітня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 17 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 п'ятниці, 17 квітня: в Україні виявлено 4662 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 501 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 17 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1137 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4662 Одужали 246 Померли 125

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (759) та в місті Києві (705). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 705 Київська область 253 Чернівецька область 759 Івано-Франківська область 427 Тернопільська область 353 Рівненська область 240 Запорізька область 118 Одеська область 93 Волинська область 122 Львівська область 203 Дніпропетровська область 89 Житомирська область 177 Черкаська область 137 Херсонська область 51 Луганська область 9 Донецька область 12 Вінницька область 296 Закарпатська область 150 Кіровоградська область 218 Полтавська область 41 Сумська область 81 Харківська область 56 Чернігівська область 12 Хмельницька область 38 Миколаївська область 22

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 17 квітня: Захворіли 2 158 594 Одужали 543 971 Померли 145 533 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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