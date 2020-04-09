Карта порушень самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону

Кілька днів тому Міністерство цифрової трансформації України запустило додаток "Дій вдома", аби контролювати дотримання карантину людьми, які повернулися з-за кордону. Контроль здійснюється за допомогою випадкових перевірок геолокації та створення селфі. Дивіться карту порушників самоізоляції.

На жаль, дива не сталося, далеко не всі українці відповідально поставилися до карантину, порушуючи правила самоізоляції. За результатами перевірок Мінцифри створило карту, яка наочно демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, котрі повернулися з країн, де спостерігаються сплески захворювання коронавірусної інфекції. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За допомогою аналізу великого обсягу даних визначили населені пункти, в яких мешкають люди, які повернулися з-за кордону і найменше дотримуються карантину. На карті помаранчевим кольором виділені території, де карантину не дотримується 50-200 людей, червоним – де не дотримуються понад 200 людей. При цьому у великих містах беруться дані на площі 500 на 500 метрів.

Для складання карти Мінціфри отримує дані від операторів стільникового зв'язку про понад пів мільйона людей. Це абоненти, які повернулися в Україну звідти, де зафіксована епідемія коронавірусу, починаючи від 17 березня. На основі цих даних створюється карта, якою можуть користуватися РНБО і МОЗ.

Карта порушників самоізоляції

При цьому особливо наголошується, що дані від операторів стільникового зв'язку не містять ніякої персональної інформації про абонентів. Тобто жоден конкретний абонент не відстежується. Надходить тільки інформація про:

кількість осіб у населеному пункті, які повернулися з-за кордону;

країни та канали повернення;

кількість осіб, які не дотримуються карантину (більш n% днів з дня повернення);

сумарну кількість інших людей, з якими контактували порушники.

Надалі уряд країни може використовувати дані цієї карти для різних цілей, наприклад:

Для оцінки рівня дотримання карантину особами, які мають високий ризик бути носіями COVID-19 у різних містах.

Для оптимізації розміщення ресурсів у тих регіонах, де поганий рівень дотримання карантину.

Для планування заходів з безпеки і захисту здоров'я.

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