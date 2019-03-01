Apple оснастить гнучкий iPhone підігрівом екрану, – ЗМІ

У заявці на патент від Apple зазначено про підігріві дисплея, який ймовірно отримає майбутній гнучкий iPhone. Це вимушений захід для уникнення небажаного пошкодження екрану при впливі низьких температур.

Зазначається, що при теплих температурах складні системи можуть працювати нормально, то в умовах холоду клеї та інші елементи, що використовуються у виробництві пристрою, можуть стати більш уразливими.

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Це, в свою чергу, може викликати небажаний знос або пошкодження дисплея при роботі в таких умовах. Щоб уникнути шкідливого впливу Apple пропонує прогріти область панелі дисплея, де відбувається згин.

Патент гручного iPhone

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