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Apple оснастить гнучкий iPhone підігрівом екрану, – ЗМІ

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У гнучкому iPhone підігріватиметься дисплей - фото 1
У гнучкому iPhone підігріватиметься дисплей / appleinsider

У заявці на патент від Apple зазначено про підігріві дисплея, який ймовірно отримає майбутній гнучкий iPhone. Це вимушений захід для уникнення небажаного пошкодження екрану при впливі низьких температур.

Зазначається, що при теплих температурах складні системи можуть працювати нормально, то в умовах холоду клеї та інші елементи, що використовуються у виробництві пристрою, можуть стати більш уразливими.

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Це, в свою чергу, може викликати небажаний знос або пошкодження дисплея при роботі в таких умовах. Щоб уникнути шкідливого впливу Apple пропонує прогріти область панелі дисплея, де відбувається згин.

Патент гручного iPhone - фото 311035
Патент гручного iPhone

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Джерело: appleinsider
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