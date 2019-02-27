Apple нарешті пояснила дорожнечу iPhone

Apple неодноразово критикували за високу вартість смартфонів. Компанія ж пояснює, що в ціну закладені великі витрати на розробку продукту.

"Статті, присвячені вартості наших продуктів, були гострою проблемою для мене з самого початку, в тому числі у наші перші роки, – заявив операційний директор Apple Джефф Вільямс. – Але насправді аналітики просто не розуміють витрат на те, що ми робимо".

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За словами Вільямса, Apple стежить за відгуками про ціни на iPhone. При цьому топ-менеджер нічого не сказав з приводу того, чи збирається компанія скидати ціни на свої пристрої. Моделі iPhone, представлені в 2018 році, залишаються дуже дорогими. Наприклад, iPhone XR, який є найдешевшим серед цих новинок, коштує в США від 749 доларів. Ціни на iPhone XS починаються з 1000 доларів, а за iPhone XS Max можна заплатити до 1450 доларів.

На тлі слабкого попиту на iPhone вартість смартфонів на китайському ринку почала знижуватися в січні 2019 року. Здешевлення торкнулося і флагманських моделей.

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