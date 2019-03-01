Стало відомо, коли вийде AirPods 2

У мережі з'явилася інформація про те, що незабаром почнеться продаж навушників AirPods 2. Передбачається, що новинка повинна підтримувати технологію бездротової зарядки.

Відомо, що презентація новинки відбудеться 25 березня, а вже 29 березня навушники надійдуть у продаж. Така інформація з'явилася тому, що один з постачальників продукції Apple повідомив про завершення "життєвого циклу" першої версії AirPods. Так, "цикл життя" першого покоління бездротових навушників закінчується 28 березня і вони зникнуть з продажу.

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Очікується, що нові AirPods зможуть заряджатися за допомогою бездротової зарядки AirPower. Про неї заговорили ще у 2017 році, але потім всі згадки про технологію зникли. Традиційно навушники будуть поставлятися з кейсом, який служить ще й для підзарядки гаджета.

AirPods 2 заряджатимуться за допомогою бездротової зарядки

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