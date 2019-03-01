Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Стало відомо, коли вийде AirPods 2

  • 10
AirPods 2 скоро надійдуть у продаж - фото 1
AirPods 2 скоро надійдуть у продаж / iprofix

У мережі з'явилася інформація про те, що незабаром почнеться продаж навушників AirPods 2. Передбачається, що новинка повинна підтримувати технологію бездротової зарядки.

Відомо, що презентація новинки відбудеться 25 березня, а вже 29 березня навушники надійдуть у продаж. Така інформація з'явилася тому, що один з постачальників продукції Apple повідомив про завершення "життєвого циклу" першої версії AirPods. Так, "цикл життя" першого покоління бездротових навушників закінчується 28 березня і вони зникнуть з продажу.

Це цікаво: MWC 2019: названо найбожевільніший гаджет виставки

Очікується, що нові AirPods зможуть заряджатися за допомогою бездротової зарядки AirPower. Про неї заговорили ще у 2017 році, але потім всі згадки про технологію зникли. Традиційно навушники будуть поставлятися з кейсом, який служить ще й для підзарядки гаджета.

AirPods 2 заряджатимуться за допомогою бездротової зарядки - фото 310988
AirPods 2 заряджатимуться за допомогою бездротової зарядки

Читайте також: Майбутнє поряд: американці показали робота, який робить сальто (відео)

Джерело: appleinsider
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото
  • Вчора, 14:15
  • 300
Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
  • Вчора, 19:21
  • 1930
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1265563
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Apple