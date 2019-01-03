Американські науковці зробили прототип "розумної" таблетки

Через кілька років пігулку будуть випробовувати на людях / Varfix

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили експериментальний пристрій для доставки та повільного вивільнення ліків за необхідності або на вимогу.

Як повідомляється, мініатюрна "цифрова таблетка", надрукована на 3D-принтері, оснащена Bluetooth-передавачем і керується за допомогою додатка на смартфоні, що дозволяє віддалено налаштовувати її режим роботи та контролювати дозу препарату.

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Після проковтування і розчинення оболонки пристрій розправляє "плечі" і закріплюється у шлунку на 36 днів. Потім він руйнується і виводиться з організму природним чином.

Основною перевагою "розумної" капсули називається її автономність. При виявленні за допомогою спеціальних датчиків бактеріальної інфекції або алергічної реакції, "цифрова таблетка", якщо вона була попередньо запрограмована на це лікарем, здатна самостійно почати вивільняти через певні проміжки часу зазначені дози антибіотиків або антигістамінів відповідно.

Особливий акцент інженери роблять на пацієнтах з високим ризиком зараження, наприклад, тих, які приймають імунодепресанти або отримують хіміотерапію. При перших ознаках інфекції пристрій негайно випустить антибіотики, що значно знизить ризик виникнення ускладнень.

Крім випуску ліків, "розумна" таблетка також може збирати дані про стан організму (наприклад, температуру тіла) і передавати їх на смартфон лікаря. Завдяки цьому медики зможуть якісніше стежити за процесом терапії і при необхідності коректувати лікування, змінювати дозу препарату або частоту його вивільнення.

Таблетка допоможе не лише лікувати, а й слідкувати за станом здоров'я

Таблетку живить маленька батарея з оксиду срібла. З метою безпеки пристрій зв'язується зі смартфоном, тільки якщо останній перебуває на відстані витягнутої руки.

Наостанок зазначимо, що інноваційну таблетку поки не тестували на людях – замість цього використовувався резервуар, що імітує середовище шлунка. Клінічні випробування пристрою повинні початися протягом двох років.

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