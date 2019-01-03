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Дієтологи назвали 5 продуктів, які хибно вважаються шкідливими

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Зверніть увагу на ваш раціон - фото 1
Зверніть увагу на ваш раціон / Glamour UK

Наукові дослідження говорять про те, що шкідливі продукти часто використовуються людьми-довгожителями. То чи не перебільшена їх шкода для здоров'я?

Дієтологи назвали продукти, які за останній час вдалося "реабілітувати".

І ще: Науковці назвали продукти, на яких не варто економити

Піца. Можливо, комусь здається, що піца – це найнебезпечніший фастфуд для фігури. Але в реальності піца може бути цілком збалансованою по білках, жирах і вуглеводах стравою. Щоправда, для цього в начинці піци має міститися багато овочів і не дуже багато сиру, а тісто піци – тонке.

У корисній піці менше сиру, і більше овочів - фото 299015
У корисній піці менше сиру, і більше овочів / BBC

Молоко. Нерідко можна почути про те, що молоко не засвоюється дорослим організмом. Однак, статистика по всьому світу показує зворотне. Тому не варто повністю відмовлятися від цього продукту, адже молоко забезпечує організм кальцієм, білком, вітамінами, а також покращує імунітет.

Картопля. Ще один продукт, шкода якого перебільшена. Печена і варена картопля не викликає ожиріння, при цьому є джерелом найважливіших для серця калію і магнію, а також вітамінів В6 і клітковини, що поліпшують нервову систему і травлення.

Віддайте перевагу вареній або печеній картоплі - фото 299014
Віддайте перевагу вареній або печеній картоплі / Oxford Dictionaries Blog

Хлібопекарські дріжджі. Багато хто щиро вірить в те, що бездріжджовий хліб значно корисніший за продукт з дріжджами. Однак хлібопекарські дріжджі корисні: в них багато білка і амінокислот, вітамінів групи B, незамінних жирних кислот і інших необхідних здоров'ю мікроелементів.

Сіль. Якщо хто-небудь буде переконувати вас у тому, що від солі потрібно відмовитися, скажіть, що шкода солі явно перебільшена. Сіль як джерело натрію необхідно вживати в кількості 5-6 грамів на день. Якщо солі споживається недостатньо, організм залучить натрій з м'язової і кісткової тканин, наслідком чого стає розвиток занепаду сил і проблеми з мозковою діяльністю.

Сіль необхідна організму - фото 299013
Сіль необхідна організму / Medical News Today

Пам'ятайте, що більшість продуктів принесуть вам лише користь. Але є одна умова: усе потрібно вживати в міру!

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Джерело: medikforum
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