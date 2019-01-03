На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дієтологи назвали 5 продуктів, які хибно вважаються шкідливими
-
- 52
Наукові дослідження говорять про те, що шкідливі продукти часто використовуються людьми-довгожителями. То чи не перебільшена їх шкода для здоров'я?
Дієтологи назвали продукти, які за останній час вдалося "реабілітувати".
І ще: Науковці назвали продукти, на яких не варто економити
Піца. Можливо, комусь здається, що піца – це найнебезпечніший фастфуд для фігури. Але в реальності піца може бути цілком збалансованою по білках, жирах і вуглеводах стравою. Щоправда, для цього в начинці піци має міститися багато овочів і не дуже багато сиру, а тісто піци – тонке.
Молоко. Нерідко можна почути про те, що молоко не засвоюється дорослим організмом. Однак, статистика по всьому світу показує зворотне. Тому не варто повністю відмовлятися від цього продукту, адже молоко забезпечує організм кальцієм, білком, вітамінами, а також покращує імунітет.
Картопля. Ще один продукт, шкода якого перебільшена. Печена і варена картопля не викликає ожиріння, при цьому є джерелом найважливіших для серця калію і магнію, а також вітамінів В6 і клітковини, що поліпшують нервову систему і травлення.
Хлібопекарські дріжджі. Багато хто щиро вірить в те, що бездріжджовий хліб значно корисніший за продукт з дріжджами. Однак хлібопекарські дріжджі корисні: в них багато білка і амінокислот, вітамінів групи B, незамінних жирних кислот і інших необхідних здоров'ю мікроелементів.
Сіль. Якщо хто-небудь буде переконувати вас у тому, що від солі потрібно відмовитися, скажіть, що шкода солі явно перебільшена. Сіль як джерело натрію необхідно вживати в кількості 5-6 грамів на день. Якщо солі споживається недостатньо, організм залучить натрій з м'язової і кісткової тканин, наслідком чого стає розвиток занепаду сил і проблеми з мозковою діяльністю.
Пам'ятайте, що більшість продуктів принесуть вам лише користь. Але є одна умова: усе потрібно вживати в міру!
Читайте також: Названо страву, що викликає найсильнішу залежність
-
14:14Як виглядає Nokia 9 з п'ятьма камерами
-
13:52У Венеції введуть новий податок для туристів
-
13:18Крихітне дитинча пінгвіна показали на милому відео
-
12:49Дієтологи назвали 5 продуктів, які хибно вважаються шкідливими
-
12:20Надя Дорофєєва здивувала новою зачіскою
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
11:53Vivo показала свій перший 5G-смартфон
-
11:18ТОП-5 найдорожчих українських футболістів
-
10:49Стало відомо, які смартфони Xiaomi отримають MIUI 11 у 2019 році
-
10:16Chevrolet Corvette допоміг Санті з доставкою подарунків
-
09:52Науковці назвали легкий спосіб кинути курити
-
09:13Цей солодкий смаколик допоможе вилікувати кашель
- 02 січня
-
22:28Samsung покаже на CES 2019 свої передові розробки
-
21:26Найсексуальніша бабуся планети роздягнулася для календаря (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:28Вчені знайшли новий вид орхідей із запахом шампанського
-
19:25Катю Осадчу без макіяжу порівняли з підлітком
-
18:52Google потішив власників планшетів на Chrome OS
-
18:16Toyota підготувала цікаву модифікацію Corolla
-
17:54Журналісти NYT розповіли, хто заробив на падінні курсу біткойна
-
17:19Як працює мозок під час новорічних свят
-
16:53Науковці дали слушну пораду на весь січень
-
16:21Глава Xiaomi розповів про свій смартфон
-
15:54Beyonce показала найкращі моменти року, що минув: ефектне відео
-
15:14Toyota Prius отримала пакет агресивного тюнінгу
-
12:49Дієтологи назвали 5 продуктів, які хибно вважаються шкідливими
-
09:52Науковці назвали легкий спосіб кинути курити
- 02 січня
-
22:28Samsung покаже на CES 2019 свої передові розробки
-
16:53Науковці дали слушну пораду на весь січень
-
12:50Неочевидні ознаки того, що ви відстаєте від життя
-
09:235 методів боротьби з похміллям, перевірених наукою
- 01 січня
-
19:23Науковці назвали продукти, на яких не варто економити
-
11:15Ця каша дуже корисна для шлунку
-
08:26Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
- 31 грудня
-
19:17Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у січні
-
18:15Тости на Новий рік 2019: гарні і прикольні новорічні побажання
-
15:15Нові фільми січня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
14:05Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото
-
12:13Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року
-
11:00Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
-
09:14Магнітні бурі у січні 2019: календар небезпечних дат в Україні
-
07:07Гороскоп на цей тиждень 31 грудня – 6 січня 2019 для знаків Зодіаку
- 30 грудня
-
21:21Зірка Гри престолів показала свою родину, а Ніколь Кідман – справжнє кохання
-
18:57Науковці розповіли, як не набрати зайвого на свята
-
17:00Дівчина тижня: модель Ія Остергрен з нереально довгими ногами
-
15:20Новий рік 2019: головні новорічні традиції, обряди і прикмети
-
13:29Місячний календар стрижок на січень 2019: коли стригти волосся
-
11:54Скільки можна зберігати їжу після свят
-
09:31Прогноз погоди 30 грудня в Україні
- 29 грудня
-
23:03Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото