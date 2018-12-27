Науковці назвали несподіваний чинник, який впливає на тривалість життя

За даними дослідження, проведеного вченими Каліфорнійського університету, з вживанням алкоголю пов'язане продовження тривалості життя: люди, які помірно вживають алкоголь, живуть довше тих, хто назовсім відмовився від спиртного.

Дослідники прийшли до такого несподіваного висновку в пошуках чинників, які дозволяють людям жити довше.

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Цей проект вчених був названий 90+ Study, а його учасниками стали понад 1,6 тисячі осіб, за якими велися спостереження, починаючи з 2003 року. Кожні шість місяців випробовувані проходили тестування, що дозволяло виявити неврологічні, нейропсихологічні, когнітивні та фізичні зміни. Крім цього, враховувалися харчові звички та рівень фізичної активності учасників проекту, їх хвороби та ліки, що вживаються.

Чому не варто повністю відмовлятися від алкоголю / VideoBlocks

Спостереження фахівців показали, що з алкоголем дійсно може бути пов'язане продовження життя. Зокрема, з'ясувалося, що серед тих, хто доживав до 90 років, було значно більше тих, хто помірно випивав у порівнянні з тими, хто відмовився від уживання алкоголю.

Вчені вважають, що є два важливі аспекти, пов'язаних з вживанням алкоголю. Перший аспект: не можна дозволяти собі випивку щодня, протягом тижня мають бути "вікна" – дні, коли алкоголь не приймається зовсім. Другий аспект: не можна випивати більше допустимої денної дози.

Можливо проходження цих принципів робить алкоголь союзником, а не ворогом. На початку 2018 року проведене в США дослідження показало, що серед людей з числа "супердовгожителів" у віці від 80 до 100 років, 83% регулярно вживали в невеликих кількостях алкоголь.

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