Alphabet запустив гігантський дрон для роздачі інтернету: відео

Ілон Маск усе ближчий до масового розгортання супутникового інтернету Starlink. Цілком можливо, що незабаром конкуренцію йому складуть безпілотні літальні апарати холдингу Alphabet, власника Google, і японської SoftBank.

Вони оголосили про успішне тестування гігантського дрона на сонячній енергії, що летить на висоті 19 кілометрів.

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Кілька років тому японська компанія HAPS Mobile розповіла про концепцію дрона на сонячній енергії, що роздає інтернет з верхніх шарів атмосфери. Через роки тестування і розробок Alphabet у партнерстві з SoftBank оголосили про успішний запуск першого безпілотника, здатного забезпечити стабільним інтернетом абонентів, що перебувають на землі.

Sunglider, раніше відомий як HAWK30, створений зусиллями кількох великих корпорацій. Сам дрон побудований HAPS Mobile, а стартап Loon забезпечує зв'язок. Раніше ця компанія, що належить Alphabet, відзначилася роздачею інтернету за допомогою повітряних куль. Також в експерименті брав участь один з "батьків" інтернету – Вінтон Серф.

Sunglider – гігантська конструкція з крилом 78 метрів у поперечнику. Він отримує живлення завдяки сонячній енергії і може перебувати у повітрі кілька місяців. У рух дрон наводиться десятьма гвинтами, рухаючись зі швидкістю 110 км/год у стратосфері на висоті 19 кілометрів.

Апарат відрізняється високою витривалістю, витримуючи швидкість вітру понад 30 метрів на секунду і температуру до -73 градусів за Цельсієм. Першими протестували технологію керівники компаній, які беруть участь у проєкті. Вони зробили дзвінок, зазначивши, що він був стабільний і з низькою затримкою. Точніших відомостей надано не було.

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