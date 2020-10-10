Аналітики назвали пристрій, який почали частіше купувати під час пандемії COVID-19

Коронавірус завдав потужного удару по багатьох секторах економіки. Про величезні втрати рапортують виробники смартфонів. Як виявилося, деякі напрямки від пандемії лише виграли. Повідомляється, що третій квартал цього року став рекордним в історії у плані продажів телевізорів.

Згідно зі звітом аналітичної компанії TrendForce, у третьому кварталі поточного року світові продажі телевізорів досягли нового історичного максимуму.

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Так, усі учасники ринку відвантажили 62,05 мільйона пристроїв, що на 12,9% більше, ніж за той же період 2019 року і 38,8% більше, ніж у другому кварталі 2020. Одночасно з цим два найбільші виробники телевізорів – Samsung і LG – оголосили про збільшення прибутку у третьому кварталі в порівнянні з минулим роком.



Продажі телевізорів у третьому кварталі 2020 року виявилися рекордними

За підсумками третього кварталу 2020 року спостерігається зростання поставок у всіх п'яти найбільших виробників телевізорів. Найбільш успішною виявилася китайська TCL, чиї поставки зросли на 52,7% у порівнянні з 2019. Поставки Samsung зросли на 36,4%, а ось LG продемонструвала найменше зростання з п'ятірки – усього 6,7%. Традиційним лідером залишається південнокорейська Samsung.

Попри оптимістичні відомості, TrendForce стверджує, що річний звіт свідчитиме, що поставки телевізорів у 2020 році все ж були меншими, ніж торік. Але це можна з упевненістю говорити про всю електроніку.

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