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Аналітики назвали пристрій, який почали частіше купувати під час пандемії COVID-19

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Який гаджет почали більше купувати на пандемії коронавірусу - фото 1
Який гаджет почали більше купувати на пандемії коронавірусу

Коронавірус завдав потужного удару по багатьох секторах економіки. Про величезні втрати рапортують виробники смартфонів. Як виявилося, деякі напрямки від пандемії лише виграли. Повідомляється, що третій квартал цього року став рекордним в історії у плані продажів телевізорів.

Згідно зі звітом аналітичної компанії TrendForce, у третьому кварталі поточного року світові продажі телевізорів досягли нового історичного максимуму.

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Так, усі учасники ринку відвантажили 62,05 мільйона пристроїв, що на 12,9% більше, ніж за той же період 2019 року і 38,8% більше, ніж у другому кварталі 2020. Одночасно з цим два найбільші виробники телевізорів – Samsung і LG – оголосили про збільшення прибутку у третьому кварталі в порівнянні з минулим роком.

Аналітики назвали пристрій, який почали частіше купувати під час пандемії COVID-19 - фото 429691
Продажі телевізорів у третьому кварталі 2020 року виявилися рекордними

За підсумками третього кварталу 2020 року спостерігається зростання поставок у всіх п'яти найбільших виробників телевізорів. Найбільш успішною виявилася китайська TCL, чиї поставки зросли на 52,7% у порівнянні з 2019. Поставки Samsung зросли на 36,4%, а ось LG продемонструвала найменше зростання з п'ятірки – усього 6,7%. Традиційним лідером залишається південнокорейська Samsung.

Попри оптимістичні відомості, TrendForce стверджує, що річний звіт свідчитиме, що поставки телевізорів у 2020 році все ж були меншими, ніж торік. Але це можна з упевненістю говорити про всю електроніку.

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Джерело: The Verge
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