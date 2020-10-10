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Кожен другий власник iPhone не знає технічні характеристики свого смартфона: дослідження

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Кожен другий власник iPhone вважає, що смартфон підтримує 5G - фото 1
Кожен другий власник iPhone вважає, що смартфон підтримує 5G

Згідно з дослідженням Global Wireless Solutions (GWS), близько половини власників iPhone впевнені, що у їхніх пристроях є функція, якої насправді немає. Що ще цікавого вдалося дізнатися про володарів "яблучних" смартфонів.

Співробітники GWS провели опитування серед американських користувачів смартфонів. Як з'ясувалося, 49% власників iPhone не впевнені, чи підтримує їхній апарат мережі п'ятого покоління.

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Варто зазначити, що жоден з наявних наразі смартфонів Apple не підтримує 5G. З чуток, тільки у моделях 12 серії нарешті з'явиться ця опція.

Кожен другий власник iPhone не знає технічні характеристики свого смартфона: дослідження - фото 429712
Якщо ж вірити інсайдерам, то підтримка 5G з'явиться у 12 iPhone, а попередні моделі його не мають

Утім, не тільки власники iPhone погано інформовані про можливості своїх смартфонів. Опитування показало, що 29% усіх користувачів не знають, чи здатні їхні апарати працювати з мережами 5G. Серед володарів моделей цього року вагаються з відповіддю 24% респондентів.

Крім того, 38% з 5000 опитаних не знають, чи пропонує оператор послугу 5G у місці їхнього проживання.

При цьому на питання про мережі п'ятого покоління 54% відповіли, що для них найбільш важливий зріст швидкості передачі даних. Для 16% виявилося важливим поліпшення відеозв'язку, 13% очікують від 5G стабільнішої потокової передачі відео, а 8% хочуть випробувати швидкісний інтернет в іграх.

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