Стало відомо, пісні якої співачки найбільше прослуховують у світі

Американська поп-співачка Тейлор Свіфт стала однією з найбільш прослуховуваних жінок в історії. Зірка повторила успіх Вітні Х'юстон в престижному хіт-параді Billboard 200.

Так, альбом Тейлор Свіфт "Folklore" займає перше місце вже шостий тиждень. У сукупності з іншими пластинками 30-річної зірки, які раніше очолювали чарт, в цілому вона протрималася 46 тижнів на вершині Billboard 200. Такого ж результату домагалася й легендарна Вітні Х'юстон.

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Друге місце за кількістю прослуховувань зайняла британська співачка Адель. Її альбоми протрималися у Billboard 200 34 тижні.

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