Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту

Британський дует Hurts представив свій п'ятий студійний альбом. У нову платівку під назвою "Faith" увійшли 11 треків, й учасники групи вважають, що це, ймовірно, їхня найкраща робота. Слухайте онлайн усі пісні!

Тео Хатчкрафт і Адам Андерсон почали робити музику в 15 років, випадково познайомившись в манчестерському клубі. Їхній дебютний альбом "Happiness" став проривом в 2010 році. Відтоді Hurts полюбилися слухачам своєю меланхолійністю і пронизливим електронним звучанням.

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Однак останні два альбоми – "Surrender" і "Desire" – стали поворотними в історії групи, тому що їх емоційно тепліший стиль здався незвичним, але не менш чарівним. Взявши дворічну паузу у творчості, Адам і Тео вирішили повернутися до того, з чого починали, і записали п'яту платівку "Faith" – вона значно відрізняється від попередніх робіт і повертає нас до ранніх Hurts.

Слухати онлайн новий альбом Hurts – Faith:

"Я відчуваю гордість і щастя. Прийшов день, у настанні якого я не був упевнений. Перший час роботи над цим альбомом було неспокійним. Особисто для мене це був найбільш похмурий і складний період в житті. Я не міг зосередитися, не міг нормально функціонувати і взагалі майже нічого не відчував. Я думав, що альбом вже не вийде. Але час минав, стало простіше, і я повільно зміг повернутися в музику, де знайшов розраду і спокій", – прокоментував роботу над альбомом вокаліст Тео Хатчкрафт.

Це пісні про ізоляцію, розпач, біль, сумніви, печаль та, звичайно ж, віру. Пісні про те, ким ми є... Ми жили з цими піснями і любили їх останні 18 місяців, але тепер вони ваші. Я сподіваюся, що ви знайдете в них розраду і прихисток, як і я, – додав Тео.

Плейлист нових пісень Hurts:

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